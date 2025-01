Stand: 15.01.2025 18:06 Uhr Rostocker Bürgerschaft: Eisbrecher "Stephan Jantzen" wird saniert

Der 1964 im damaligen Leningrad gebaute Eisbrecher "Stephan Jantzen" muss für rund zwei Millionen Euro saniert werden. Die Rostocker Bürgerschaft hat am Mittwochabend beschlossen, das Geld für die Werft bereitzustellen. Für den Betrieb des Eisbrechers sind jährlich weitere 30.000 Euro veranschlagt, rund 650.000 Euro für die neuen Dalbenschlösser am Anleger. Laut Verwaltung gebe es für die Schiffssanierung keine Alternative. Werde der Eisbrecher nicht auf "Vordermann" gebracht, drohe der Abwracker, heißt es. Das knapp 68 Meter lange und seit 2005 außer Dienst gestellte Schiff sei mit seiner markanten Schiffsform ein Blickfang im Stadthafen. Die Arbeiten auf der Werft sind für 2027 geplant. In dem Jahr feiert der Eisbrecher sein 60. Jubiläum.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 16.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock