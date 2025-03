De Woch up Platt in MV: Minner Kriminalität, Millionen för Mirow un een Ihrenbörger in spe Stand: 28.03.2025 15:05 Uhr Minner Kriminalität, Millionen för Mirow un een Ihrenbörger in spe: De Nårichten ut Meckelbörg-Vörpommern von den'n 24. bet tau denn 30. März 2025.

Minner Straftaten in Mäkelborg-Vörpommern

De Tåhl an Straftaten, de upteikend warden, sünd in Mäkelborg-Vörpommern in’t verläden Johr trüchgåhn. So steiht dat in de niege Kriminolstatistik von’t Land. Dornå weten de Behörden von knapp 109.000 Stråfsåken in dat verläden Johr - een Trüchgang üm 2,7 Perzent. Vör allen geef dat minner Stehlerie - dorgägen åwer mihr Fäll bi Muurd un Dotschlach, bi Gewalt gägen Polizei un Lü´ bi’n Rettungsdeinst, as ok bi Bedrohungen un Körperverletzungen. De Quote von de Straftaten, weck dörch de Polizei upklärt worden sünd, licht bi 64,4 Perzent un is dormit höger as tauletzt.

Tourismusverband MV sall uplöst warden

Nå denn Striet mit dat Lanneswirtschaftsministerium üm Föddergeller steiht nu fast: De Tourismusverband Mäkelborg-Vörpommern sall uplöst warden. Dat hebben Verbandspräsidentin Birgit Hesse un de Schatzmeester von denn Verband, Holger Stein, nå een Krisensittung in Rostock secht. De Lannesverband sall nu in een landesegen Sellschop œwergåhn. Dat heet denn åwer ok dat Ut för denn aktuellen Bås Woitendorf. De Verband hett dortau 45 Mitarbeiters - de sallen in de vörseihn lannesegen Tourismussellschop wessel kœnen.

Bu von de Uurtsümfohrt Mirow is anlopen

Mit denn iersten Spådenstich is de Bu von de Uurtsümforht in Mirow anlopen. Nå Angawen von dat Wirtschaftsministerium warden dorför 58 Millionen Euro utgäwen. De niege Stråt is rund 8 km lang – un dortau möten nägen Brüggen upstellt warden. Dörch Mirow fohren in‘n Schnitt 8.000 Wågens an’n Dach. Väle Minschen, de in Miro wåhnen, hebben sik œwer Johren för de Uurtümfohrt insett. 2030/31 sall de Stråt fardig sin.

Filmemåker Andreas Dresen ward Ihrenbörger

Filmregisseur Andreas Dresen, de in Schwerin upwossen is, ward Ihrenbörger in sien Heimåtstadt. Dat hett de Stadtverwalten von de Lanneshauptstadt beschlotten. Dresen hürt mit siene 61-Johren siet mihr as 30 Johren tau de wichtigsten Filmemåkers in Düütschland. Dortau hett he internatschionale Priesen wunnen un is mihrmåls mit denn Düütschen Filmpries utteikend worden, heet dat in de Begrünnung.

Plattdüütschet Wuurt von’t Johr: Letzt Schangs taum Mitmåken

Noch bet Sünndach kœnen Vörschläch för dat plattdüütsche Wuurt 2025 inreicht warden. Söcht warden Insendungen för dat schöönst Wuurt, leifste Rädensoort un denn besten aktuellen plattdüütschen Utdruck, de niech in de Språk upnåhmen warden sall. Wecker siene leefsten Würd un Rädensoorten noch fixing inreiken will, kann dat up de Internetsiet von dat Fritz-Reuter-Literaturmuseum måken. In’t verläden Johr wier dat Winnerwuurt "Tauversicht".

