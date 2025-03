Fördermittel-Missbrauch beim Tourismusverband doch größer? Stand: 28.03.2025 14:11 Uhr Der mögliche Fördermittel-Betrug beim Landes-Tourismusverband hat offenbar größere Ausmaße als bisher bekannt. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Schwerin geht es um knapp 1,3 Millionen Euro, die falsch abgerechnet worden sein sollen.

von Stefan Ludmann

"Es geht nicht um Peanuts", sagte der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, der SPD-Politiker Jochen Schulte dem NDR. Rund 1,3 Millionen Euro Fördergeld seien der Landeskasse möglicherweise entgangen, es gehe um Unstimmigkeiten in den Jahresabrechnungen 2022 und 2023, in denen der Verband plötzliche Gewinne ausgewiesen habe. "Wir sind in sehr intensiven Prüfungen, auch durch eine externe Rechtsanwaltskanzlei aufzuklären, was denn tatsächlich mit diesem Geld passiert ist, wie viel davon für den Tourismus aufgewendet worden ist", sagte Schulte.

Tourismusverband hat Abrechnungsfehler eingeräumt

Der Staatssekretär, der nach ersten Hinweisen im vergangenen Herbst eine Tiefenprüfung des nahezu komplett vom Land geförderten Verbands veranlasst hatte, sieht vor allem Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf in der Verantwortung. Möglicherweise, so Schulte, habe Woitendorf auch mehr Gehalt bezogen als ihm zugestanden habe. Auch das werde geprüft. Die Spitze des Tourismusverbandes hatte zuvor mehrfach erklärt, Woitendorf werde so bezahlt, wie es mit dem Ministerium vereinbart worden sei. Die Verbandsführung hatte allerdings ganz allgemein Abrechnungsfehler eingeräumt, aber erklärt, es sei kein Schaden entstanden. Die Fragen hätte man intern - so Verbandspräsidentin Birgit Hesse am Donnerstag nach einer Information der Mitarbeiter und der Mitglieder des Verbandes - "heilen können".

Verband nicht mehr zuverlässig

Schulte erklärte dagegen, rechtlich sei das Land verpflichtet, dem Verdacht des Fördermittel-Missbrauchs auch per erfolgter Strafanzeige nachzugehen, ansonsten hätte man sich selbst strafbar machen können. Aus dem Grund seien auch alle Zahlungen an den Verband gestoppt worden. Der Verband gilt wegen der "Unstimmigkeiten in den Abrechnungen" als nicht mehr zuverlässig. Nach Vorstellungen des Landes soll der Verband zügig aufgelöst werden, auch um eine Insolvenz abzuwenden. Die rund 45 Mitarbeiter sollen in einer neuen Landesgesellschaft, einer Art landeseigenen Tourismus-GmbH, übernommen werden. Der umstrittene Geschäftsführer Woitendorf soll einen Aufhebungsvertrag unterzeichnen.