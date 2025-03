Andreas Dresen wird Schweriner Ehrenbürger Stand: 24.03.2025 18:09 Uhr Der renommierte Regisseur Andreas Dresen wird Ehrenbürger von Schwerin. Dies beschloss die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Wann ihm die offizielle Urkunde überreicht wird, steht noch nicht fest.

von Axel Seitz

Der 61-Jährige gehöre seit mehr als 30 Jahren zu den wichtigsten Filmemachern Deutschlands und sei mit internationalen Preisen sowie mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis geehrt worden, hieß es zur Begründung. Dresen finde in seinen Filmen Bilder, "die die Ambivalenz der deutschen Gegenwart und Vergangenheit zeigen", er trage "zu einer innerdeutschen Verständigung auf Augenhöhe bei", hieß es. Wann ihm die offizielle Urkunde überreicht wird, stand nach Angaben der Stadtverwaltung noch nicht fest.

Viele Preise in Schwerin gewonnen

In seiner Heimatstadt Schwerin hat Andreas Dresen beim Filmkunstfest viele Preise gewonnen. "Seit meiner frühen Kindheit verbindet mich eine tiefe Liebe zu meiner Heimatstadt Schwerin", teilt Andreas Dresen in einer ersten Reaktion mit. Und weiter: "Alles in Schwerin sei mir lieb und vertraut. Deswegen wäre es eine ungeheure Ehre, Ehrenbürger dieser Stadt werden zu dürfen."

Dresen stammt aus Theaterfamilie

Geboren 1963 in Gera, wuchs Andreas Dresen in Schwerin auf - in einer Theaterfamilie. Sein Vater Adolf Dresen war Regisseur, seine Mutter Barbara Bachmann war als Schauspielerin am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin engagiert. Mit dem Regisseur Christoph Schroth hatte Andreas Dresen einen Ziehvater.

NDR Regiepreis 2002 für Dresen

Dresen gehört seit mehr als drei Jahrzehnten zu den wichtigsten Filmemachern Deutschlands. Dem Filmkunstfest in Schwerin ist der Regisseur seit Beginn an verbunden. Sein Spielfilmdebüt "Stilles Land" erlebte hier 1992 seine Uraufführung. Für "Raus aus der Haut" (1998), "Nachtgestalten" (1999) sowie im vergangenen Jahr (2024) für "In Liebe, Eure Hilde" erhielt Andreas Dresen jeweils den Hauptpreis des Wettbewerbs - den "Fliegenden Ochsen". 2002 gewann er zudem für "Halbe Treppe" den NDR-Regiepreis.

Dresen wäre fünfter Ehrenbürger von Schwerin seit 2000

Sein Spielfilm von 2009 "Whisky mit Wodka" war am Sonntag, 16. März, beim 2. Kinotag in Mecklenburg-Vorpommern in rund 30 Orten zu sehen - unter anderem in Boizenburg, Kühlungsborn, Güstrow, Anklam, Sassnitz sowie in seiner Heimatstadt Schwerin.

Sollte Andreas Dresen das Ehrenbürgerrecht verliehen werden, wäre er erst der fünfte Ehrenbürger Schwerins seit dem Jahr 2000. Zuvor wurden 2000 der Ingenieur und Unternehmer Ludwig Bölkow, 2002 die Blumenfrau Bertha Klingberg, 2014 Landesrabbiner William Wolff und 2017 die Kulturmäzenin Brigitte Feldtmann geehrt.

