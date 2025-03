Nach Anzeige: Tourismusverband MV soll aufgelöst werden Stand: 27.03.2025 14:03 Uhr Der Landestourismusverband MV soll aufgelöst werden. Das haben Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) und Schatzmeister Holger Stein nach einer Krisensitzung in Rostock mitgeteilt.

Der Tourismusverband MV hat bisher rund 45 Mitarbeiter und soll demnächst in eine Landesgesellschaft überführt werden. Er sieht sich seit rund sechs Wochen dem Verdacht des Fördermittel-Missbrauchs ausgesetzt - das Wirtschaftsministerium hatte die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Zuletzt hatte das Land alle Zahlungen eingestellt.

Das Aus für Tourismusverband-Geschäftsführer Woitendorf?

Mehr als zwei Stunden dauerte die Krisensitzung in Rostock. Am Ende verkündeten Verbandspräsidentin Hesse und Schatzmeister Stein das Ergebnis: In seiner jetzigen Form könne der Verband nicht weiter machen. Er soll deshalb in eine landeseigene Gesellschaft übergehen. Das würde dann wohl auch das Aus des bisherigen Geschäftsführers Tobias Woitendorf bedeuten. Diese Bedingung habe das Wirtschaftsministerium für eine Neuorganisation und eine Wiederaufnahme der Förderung gestellt, so Hesse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.03.2025 | 14:00 Uhr