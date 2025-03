Stand: 04.03.2025 13:38 Uhr Hörspiel: "Antje Peters' Weg"

Wenn sie schon aufs "Altenteil" umziehen muss, dann will Antje Peters den Weg in die kleine Altenwohnung aus eigener Kraft zu Fuß zurücklegen. Darauf legt sie Wert und das gibt ihr Gelegenheit, ihren Lebensweg mit allen Höhen und Tiefen noch einmal im Geiste nachzugehen.

Ursula Hinrichs, die Darstellerin der Antje Peters, wird 90 Jahre alt! Die aus dem Ohnsorg-Theater bekannte Schauspielerin brillierte über 70 Jahre als eine der prägendsten Stimmen und Säulen

Sendetermine Freitag, 25.04.2025, 21.05 Uhr NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 27.04.2025, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 27.04.2025, 20.05, NDR 1 Radio MV

Montag, 28.04.2025, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Mittwoch, 30.04.2025, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Die Autorin

Gudrun Münster, geboren 1928 in Uetersen machte in ihrer Geburtsstadt das Abitur und arbeitete dann in der Landwirtschaft. Später arbeitete sie in der freien Wirtschaft und bei Behörden. 1970 bekam die Schriftstellerin als erste weibliche Autorin den Freudenthal-Preis.

Mitwirkende

Ursula Hinrichs: Antje Peters

Rolf Nagel: Erzähler

Regie: Hans Helge Ott

Produktion: Radio Bremen und NDR 2005

