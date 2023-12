Pronomen und Verb im Präteritum

Toog en jongen dring faan hir,

Widj, widj aawer´t weeder,

Mend, uun´t grat Ameerika,

Diar wiar ales beeder.

"Hir üüb Feer", saad hi, "so´n letj komerlk lun,

För´t leewent mi tu binjen?

Naan, bluat uun a frääm, diar as

Lok an iar tu finjen."



An at ging ham uu so gud!

Bal hed hi´n fermögen,

Gul an salwer, lun an hüs,

Wel üs en sloot so nögen.

Wat hi ham hed wansket, rünjhaid an uk iar,

Hed hi rikelk füngen,

An doch trakt sin hart so swaar

En almäächtig lingen.



Huar hi ging an huar hi sten,

Sweewet ham för uugen

So´n bekään, so´n leew, leew bilj:

En eilun uun a wuugen,

Widj diar ap uun´t nuarden; rinig an uk rä

Weit faan´t hääf a briis diar.

An doch wiar det bilj so smok,

Üs wan´t at paradiis wiar.



At klangd ham üs en leew musiik

A waastwinjs wilj weien.

Hi siig a maask so widj an green,

An´t taarep siig hi leien.

An diar bi da maaskwai, uun en graten guard,

At olerlefst hüs siig hi,

An so maning leew ual stem

Wul an wul ej swiige.



Üs hi´t ej muar harde küd,

Kraank faan al det lingen,

Rääw hi ham faan ales luas,

As üüb raisen gingen,

Man sin sial fünj raw iarst, lok fünj iarst sin hart,

Üs hi diar liig, diar ´am

Doch am baasten bürgen as:

Uun sin mamen iarem.

Zog ein junger Junge von hier,

Weit, weit über´s Wasser,

Meinte, im großen Amerika,

Da wäre alles besser.

"Hier auf Föhr", sagte er, "so´n kleines kümmerliches Land,

Für´s Leben mich zu binden?

Nein, bloß in der Fremde, da ist

Glück und Ehre zu finden."



Und es ging ihm oh so gut!

Bald hatte er´n Vermögen,

Gold und Silber, Land und Haus,

Wohl wie ein Schloß so hübsch.

Was er sich auch wünschte, Wohlstand und auch Ehre,

Hatte er reichlich bekommen,

Und doch drückte sein Herz so schwer

eine allmächtige Sehnsucht.



Wo er ging und wo er stand,

Schwebte ihm vor Augen

So´n bekanntes, so´n liebes, liebes Bild:

Ein Eiland in den Wogen,

Weit da oben im Norden; regnerisch und rauh

Weht vom Watt eine Brise da.

Und doch war das Bild so schön,

Als wenn´s das Paradies wäre.



Es klang ihm wie eine liebe Musik

Des Westwinds wildes Wehen.

Er sah die Marsch so weit und grün,

Und das Dorf sah er liegen.

Und da bei dem Marschweg, in einem großen Garten,

Das allerliebste Haus sah er,

Und so viele vertraute alte Stimmen

Wollten und wollten nicht schweigen.



Als er´s nicht mehr aushalten konnte,

Krank von all der Sehnsucht,

Riß er sich von allem los,

Ist auf Reisen gegangen,

Aber seine Seele fand Ruhe erst, Glück fand erst sein Herz,

Als er da lag, wo man

Doch am besten geborgen ist:

In seiner Mutter Armen.