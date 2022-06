Harry Styles tritt mit "Love on Tour"-Konzert in Hamburg auf Stand: 26.06.2022 22:05 Uhr Am Sonntag spielt der 28-jährige Brite Harry Styles vor ausverkauftem Stadion. Zwei Jahre haben die Fans darauf gewartet. Nun gastiert er auf seiner "Love on Tour" mit dem neuen Album "Harry's House".

Harry Styles ist ein Superstar: Fast 50 Millionen Fans folgen ihm auf seinem Instagram-Account, knapp 38 Millionen auf Twitter. Der heute 28-jährige Brite ist Songwriter, Stilikone, Model, Schauspieler, Sänger. Er hat es als einer der wenigen geschafft, aus einer Boyband heraus eine große Solokarriere zu etablieren und ist mehrfach ausgezeichnet worden: etwa mit einem Grammy, einen American Music Award sowie einem Brit Award.

Harry Styles: Von One Direction 2017 zur Solo-Karriere

Entdeckt wurde er in der Casting-Show "X-Factor". Mit der Boyband One Direction veröffentlichte er seit 2011 mit den vier weiteren Musikern fünf Studioalben. 2017 ging der aus dem englischen Redditch stammende Künstler auf eigene musikalische Pfade.

So überraschte er mit der sechsminütigen Softrock-Ballade "Sign Of The Times". Der Titel wurde damals vom "Rolling Stone" zum besten Song des Jahres gekürt. Sein zweites Album "Fine Line" kam im Oktober 2019 heraus - doch aus der anschließend geplanten Welttournee wurde nichts: Die Corona-Pandemie kam dazwischen.

2022: Tour mit neuem Album "Harry's House"

Nun tourt Styles mit seinem im Mai neu erschienenen Album "Harry's House" durch die Welt, darunter mit der neuen Single "As it was". In Großbritannien hat der "magnetische Frontmann", wie ihn die Presse unter anderem betitelt, das Publikum mit Anekdoten unterhalten, seine ehemalige Grundschullehrerin in Manchester im Publikum entdeckt und sie vor ausverkauften Stadion geehrt und im Wembley Stadion die Fans zum gemeinsamen Song "All You Need is Love" dirigiert.

Der charismatische Sänger bedankte sich danach ausgiebig beim Publikum und schrieb auf Twitter: "Wembley, letzten Abend war eine der tollsten Shows, die wir je gespielt haben. Ich bin total überwältigt. Ich bin so dankbar, so glücklich. Danke, danke". Nach dem Hamburger Konzert bespielt Styles noch weitere Konzerte in Deutschland: Im Juli tritt er in Berlin, Köln und München auf.

Stilikone zierte als erster Mann das "Vogue"-Cover

Bei seinen Auftritten und in Videos trägt Harry Styles, der auch als Model für Gucci tätig ist, gern ausgefallene, androgyne Mode wie durchsichtige Kleidung, Frauenblusen, knallige Perlenketten, Federboas und lackierte Fingernägel. 2020 zierte er als erster Mann die Modezeitschrift "Vogue": im Kleid.

Als Schauspieler erfolgreich: In "Dunkirk" und "Don't Worry, Darling"

Auch im Fernseh- und Filmbusiness ist Harry Styles tätig. Er hat die Sitcom "Happy Together" produziert und schaffte es 2017, im historischen Thriller "Dunkirk" von Christopher Nolan besetzt zu werden. Nolan suchte damals ganz bewusst im Kino unbekannte, unverbrauchte Gesichter, um britische Soldaten am Strand von Dünkirchen zu spielen. Ende September 2022 spielt er an der Seite von Florence Pugh im Thriller "Don't Worry Darling", bei dem seine jetzige Lebensgefährtin Olivia Wilde ("Booksmart") Regie geführt hat. Ebenfalls im Herbst startet der Film "My Policeman". Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bethan Roberts. Darin spielt Styles den Polizisten und Lehrer Tom, der sich in den 50er-Jahren in der englischen Stadt Brighton in einen Kurator verliebt.

VORSCHAU: Trailer: "Don't worry darling" mit Harry Styles (3 Min)

