"Love on Tour": Harry Styles gibt überragendes Konzert in Hamburg

"Love on Tour": Harry Styles gibt überrasendes Konzert in Hamburg Stand: 27.06.2022

Wenn er spielt, wird es laut! Erst vor ein paar Wochen stand der Sänger und Schauspieler Harry Styles beim weltberühmten Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste auf der Bühne - in Hamburg sorgt Styles für eine Kreisch-Orgien allererster Klasse.

Euphorie ist gar kein Ausdruck für das, was da knappe 90 Minuten im Stadion passiert. Der Mann, den seine Fans ankreischen, anhimmeln, ansingen, ist ein nicht nur der vom Poster aus dem Kinderzimmer. Er ist ein Weltstar. Eltern kommen freiwillig, um mit ihren Kindern Harry Styles live zu sehen.

Harry Styles hat harte Boyband-Schule hinter sich

Harry Styles ist einer, der die harte Boyband-Schule hinter sich hat. Millionenverkäufe und Preise konnte er mit seinen Band-Kollegen von One Direction feiern. Seit einigen Jahren macht Styles sein eigenes Ding. Solo und unfassbar erfolgreich - ein Hit nach dem anderen.

Fast 46 Millionen Fans bei Instagram

Harry Styles folgen fast 46 Millionen Fans bei Instagram, seine Songs werden monatlich hunderte Millionen mal gestreamt. Allein bei YouTube hat er über 13 Millionen Abonnenten, auf Twitter sind es fast 38 Millionen, bei Facebook mehr als 18 Millionen. Absolut selbstverständlich, dass er inzwischen mal eben so ein Fußballstadion mit 50.000 Fans ausverkaufen kann. Viele Fans warten pandemiebedingt seit Jahren darauf, ihn endlich mal live erleben zu können.

Fans im Volkspark mit Feder-Boas kommen aus aller Welt

Die zu 100 Prozent textsicheren Fans kommen von überall her. Mit Feder-Boas, Fan-Shirts, Regenbogenfahnen, geschminkt, ungeschminkt - ein bisschen was von Fashion-Show hat das Publikum. Alles geht. Man trifft Menschen aus den Niederlanden, aus Dänemark, Italien - sogar aus Kanada kommen Fans nach Hamburg, nur um Harry Styles live zu sehen. "Er war so gut, seine Stimme, jeder wurde so toll behandelt, und dann sieht er auch noch gut aus!“, sagt dieser Fan, der die Konzertreise nach Deutschland geschenkt bekommen hat. Klar, dass selbst Harry langsam warm wird auf der Bühne - bei so viel Lob!

Gesellschaftlich wichtige Themen auf der Konzert-Agenda

Body-Positivity, Selbstliebe, sei, wer du willst, liebe, wen du willst - Styles hat diese gesellschaftlich wichtigen Themen immer wieder auf der Agenda. Fan Lisa, ganz vorne im Publikum, bittet ihn per Plakat um Hilfe bei ihrem Coming-out.

Egal ob mit Regenbogenflagge auf der Bühne oder wenn er aus dem Publikum ein Schild mit der Aufschrift "Dein Körper, deine Entscheidung!" zeigt. Das gefällt auch Eltern, die mit ihren Kindern zum Konzert gekommen sind.

Konzert mit Harry Styles ist überragend

Zahlreiche Thank you’s und Handküsse vergibt Styles an seine deutschen Fans. Später ist klar: Ein Konzert mit Harry Styles auf der Bühne hat nicht nur Style und Stil, sondern ist vor allem eins: überragend.

