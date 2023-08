Die Ärzte kommen auf "Herbst des Lebens"-Tour nach Hamburg Stand: 22.08.2023 08:06 Uhr Die Berliner Band Die Ärzte kommt auf ihrer "Herbst des Lebens"-Tour für zwei Konzerte nach Hamburg. Am 4. und 5. Oktober spielen Bela B, Farin Urlaub und Rod Gonzales in Hamburg. Tickets sind bereits ausverkauft.

Auftakt für die "Herbst des Lebens"-Tour mit dem kryptischen Untertitel "Diesmal ohne Hunde & Pferde" ist am 29. und 30. August in Wien. Insgesamt spielen die Ärzte bis Oktober 24 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Die meisten Konzerte waren bereits am ersten Tag des Vorverkaufs (Montag, 21. August) ausverkauft. Neben den Konzerten in Hamburg kommt die Band im September auch für zwei Konzerte nach Bremen in den Norden.

Open-Air-Konzerte auf dem ehemaligen Tempelhofer Flughafen

Unmittelbar nach dem raschen Ausverkauf für die frisch angekündigte Tour hat die Berliner Punkrockband zwei große Open-Air-Events in Berlin nachgeschoben. Auf dem Tempelhofer Feld rocken, dem Areal des früheren Flughafens. Für den 23. und 24 August 2024 kündigte die selbst ernannte "Beste Band der Welt" am Montag zwei Konzerte unter dem Titel "OMG die ärzte LOL" auf dem Tempelhofer Feld an. "Es liegt immer ein ganz besonderer Zauber über der Stadt, wenn Die Ärzte aus Berlin in Berlin spielen. Vor allem natürlich, wenn man dabei sein und alle magischen Momente in Echtzeit miterleben darf", schreibt die Band. Der Vorverkauf für diese Konzerte startet am 28. August.

