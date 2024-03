Aura Dione auf Helgoland: "Inselpublikum ist sehr besonders" Stand: 19.03.2024 16:18 Uhr Aura Dione ist Dänemarks erfolgreichste Pop-Künstlerin - ihre größten Hits haben mehrere Millionen Streams auf Spotify und Youtube. Zum Saisonauftakt trat sie auf Helgoland auf.

von Paul Wessels, Helgard Füchsel

Soundcheck kurz vor der Show. Mehr als 30 große Kisten voll mit Technik werden in der Nordseehalle aufgebaut. Die schleppt die Band mit sich. Erst von Kopenhagen nach Hamburg und dann weiter mit dem Katamaran durch Elbe und Nordsee. "Es war ein großer Spaß. Die Wellen waren super hoch", freut sich Aura Dione. "Ich hab die Fahrt genossen. Es war ein sehr schneller Trip - vier Stunden. Der Wind war stabil und wir sind genau wie geplant angekommen und wurden von Fans begrüßt."

Inselkonzert: eine logistische Herausforderung

Ein Großer Aufwand für nur ein Konzert. "Die Herausforderungen sind ganz groß auf so einer Insel und das ist immer ganz aufregend", sagt die Veranstalterin Nicole Holz. Es spielten viele Faktoren zusammen. "Erstmal die Logistik und dann das Wetter, aber wir hatten heute strahlenden Sonnenschein, ein bisschen Wind und freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht."

"Guten Abend, Moin" die Stimmung ist sofort gut als Aura Dione das Publikum begrüßt. Sie singt vor ihrer Band und begleitet sich dazu noch selbst auf der Gitarre. Ihr schulterfreies langes Glitzerkleid lässt an eine Meerjungfrau denken. Beim Singen mischt sie sich auch unter das Publikum.

Kaum Touristen im Publikum

Mit dem Konzert beginnt die Saison auf der Insel - es richtet sich also auch an frühe Touristen. Aber es sind hauptsächlich Helgoländer gekommen - insgesamt knapp 300 Menschen. "Ich kenne die Lieder ja zum größten Teil und das war ganz klasse, auch vom Sound her", sagt eine Frau. "Ich habe die Künstlerin noch nie vorher gesehen und es war toll", betont ein Mann. Auch eine andere Besucherin kannte Aura Dione vorher nicht. "Ich bin vor allem hier hergekommen, um mit den Helgoländern gemeinsam so einen Abend zu verbringen."

Aura Dione: "Ich bin ein echtes Inselmädchen"

Ein Auftritt auf Helgoland, das passe zu ihr, erzählt Aura Dione. "Als ich mein erstes Album geschrieben habe, lebte ich auf einer Insel. Ich bin also ein echtes Inselmädchen - und auf Helgoland sein ist einfach so natürlich." Sie selbst ist auf Bornholm groß geworden, ist also vertraut mit dem Inselleben und allem was dazu gehört. "Das Publikum war sehr besonders. Es fühlte sich an wie eine kleine Community, wo jeder jeden kennt", sagt sie. "Es waren viele Kinder da - und ja: Es war wie eine große Familie - richtig cool, hier zu spielen."

Im Oktober geht sie auf Deutschlandtour - tritt unter anderem in Hamburg und Osterholz Scharmbeck auf. Jetzt geht es aber erstmal - über Nordsee und Elbe - zurück nach Kopenhagen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Schleswig-Holstein Magazin | 17.03.2024 | 19:30 Uhr

