Der Ire Ronan Harris ist das Mastermind hinter VNV Nation - und seit Schlagzeuger Mark Jackson 2017 die Band verließ auch ihr einziges festes Mitglied. 1990 begann seine Arbeit an dem Projekt, das mittlerweile Standards im Future Pop setzt. Dank tanzbarer Trance-Musik hat es VNV ("Victory Not Vengance") Nation mit zehn Alben in die deutschen Charts geschafft, darunter ein hochgelobtes Album mit dem Filmorchester Babelsberg. Das neueste Album "Noire" ist das bisher erfolgreichste. Der 52-jährige Harris, der mittlerweile in Hamburg lebt, produziert auch die Songs für VNV Nation und schreibt die Lyrics. Beim M'era Luna trat er mit der Philharmonie Leipzig auf.

