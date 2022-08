Sommeralbum 2022: "The New Standard" von Herbie Hancock Stand: 02.08.2022 00:01 Uhr Was macht ein gutes Sommer-Album aus? Vielleicht der Pop, Funk und Soul von Herbie Hancocks "The New Standard" aus dem Jahr 1995 - ein Instrumental-Jazz-Album. Heute spielt Herbie Hancock im Hamburger Stadtpark. Beitrag anhören 4 Min

von Sarah Seidel

Herbie Hancock hat sich für dieses Album Mitte der 1990er Jahre eine ganze Reihe von Pop-Songs von Sade, Prince, den Beatles, Simon & Garfunkel und Peter Gabriel vorgenommen, um sie neu zu interpretieren. So, wie sich Jazzmusiker auch immer wieder die Songs der großen alten Broadway-Komponisten der 30er- und 40er-Jahre vornehmen, um sie durch Improvisation zu etwas Eigenem, zu etwas Neuem zu machen.

"Ich hatte beschlossen, das gleiche Konzept zu verwenden und Songs von Autoren von heute so zu behandeln, als wären sie Standards, und Jazzversionen von ihnen", sagt Hancock. Wie bei "Thieves In The Temple" von Prince. Herbie Hancock und seiner All Star-Band mit Saxofonist Michael Brecker, Gitarrist John Scofield, Bassist Dave Holland und Schlagzeuger Jack DeJohnette - das groovt.

Akkorde und Tonarten für "The New Standard" angepasst

Die Umgestaltung der Songs war viel Arbeit, bei der auch der Arrangeur Bob Belden behilflich war. Herbie Hancock sagte damals zum Erscheinen des Albums: "In diesem Fall musste ich mehr tun, als nur Jazzversionen der Songs zu machen. Ich musste die Songs irgendwie rekonstruieren und ihnen Akkorde hinzufügen, aber auch Akkorde und Tonarten ändern und viele musikalische Techniken anwenden, um die Songs interessanter für die Improvisation zu machen."

Die Akkorde der Pop-Songs wurden von Herbie Hancock bearbeitet und alles so strukturiert, dass es für die Topsolisten auf dem Album und für deren Improvisation richtig interessant wurde: "Weil ich wusste, dass ich eine Akustik-Jazz-Platte mache und großartige Künstler hatte, die ich für diese Platte ausgewählt hatte", so Hancock.

Das ganze Spektrum von Pop, Funk und Soul

Der Song "All Apologies" von Kurt Cobain war ein Vorschlag des Produzenten Guy Eckstine. Der fragte Hancock: "'Wie wäre es mit etwas von Nirvana?' Und ich sagte 'Oh, wirklich?' Also, sagte ich, 'finde mir etwas und ich schaue es mir an'. Also machte ich mich daran, 'All Apologies' zu machen, geschrieben von Kurt Cobain."

"The New Standard" ist das ganze Spektrum von Pop, Funk und Soul von Herbie Hancock auf Jazz umgemünzt. Ein Album, das inzwischen ein Klassiker im CD-Regal ist, 27 Jahre alt und immer noch höchster Standard. Natürlich nicht nur für eine Sommerlaune.

