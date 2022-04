"Peace on Earth!": Jazzkonzert in Berlin für den Frieden Stand: 06.04.2022 15:02 Uhr Unter John Coltranes Motto "Peace On Earth!" will sich die Jazz-Szene über alle stilistischen Unterschiede hinweg Gehör verschaffen und zudem Spendengelder für die Ukraine sammeln. Die Einnahmen gehen an Ärzte ohne Grenzen. Beitrag anhören 3 Min

von Holger Zimmer

Es ist ein großartiges Jazz-Aufgebot, das unter John Coltranes Motto "Peace On Earth!" im großen Konzertsaal der Berliner Universität der Künste zu erleben ist. Etwa 70 Künstlerinnen und Künstler treten auf. Die Idee zum Benefizkonzert hatte der Autor und Musik-Journalist Wolf Kampmann: "Als wir angefangen haben dieses Projekt auf die Beine zu stellen, hätten wir nie mit so einem Zuspruch gerechnet - sowohl von Seiten der Künstlerszene als auch von Seiten der Öffentlichkeit. Der Zuspruch ist doch wirklich enorm."

Die Idee wuchs und in Zusammenarbeit mit vielen begeisterten Akteuren kam ein beeindruckendes Line-up zusammen, erzählt Wolf Kampmann: "Die Anzahl der Musiker, die zugesagt hat, war schier überwältigend. Wenn ich noch die Musiker bedenke, die gesagt haben, wir würden auch gerne mitspielen, hätten wir wahrscheinlich zwei Abende füllen können." So spielen etwa Hannes Zerbe, Lisa Bassenge, Esther Kaiser, Aki Takase und Thomas Quasthoff, um nur einige zu nennen.

Reunion für Berliner Jazz-Benefizkonzert

Besonders sind bei dem Benefizkonzert auch Bands, die sich extra für diesen Abend gefunden haben. Jazz-Kenner Ulf Drechsel erklärt: "Es gibt Wiederbegegnungen wie beispielsweise dass Duo des Saxophonisten Johannes Barthelmes und des Pianisten Bardo Henning, die vor 30 Jahren das letzte Mal zusammen gespielt haben. Die beiden alten Weggefährten werden also wieder gemeinsam auf die Bühne gehen."

Auch Sängerinnen wie Lisa Bassenge oder Esther Kaiser sind gern dabei: "Ich möchte mit meiner Musik Position beziehen und auch wirklich etwas tun, gerade der Jazz hatte schon immer etwas Rebellisches und eine gesellschaftsrelevante Funktion. Das müssen wir auch nutzen."

Spenden gehen an "Ärzte ohne Grenzen"

Das Projekt weist weit über die Berliner Szene hinaus - auch Acts aus Köln oder Frankfurt sind eigens angereist. Und auch Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine treten auf wie etwa Sängerin Ganna Gryniva: "Ich mache bei dem Konzert-Projekt sehr gerne mit, weil ich mich als Teil der deutschen Szene verstehe und weil ich es unglaublich wichtig finde, dass die ukrainische Kultur mehr Sichtbarkeit im deutschen Kulturraum und auch in der deutschen Jazz-Szene bekommt."

Sie wird ein neues Arrangement eines ukrainischen Volkslieds singen. Und Musiker*innen berichten über die aktuelle Lage in der Ukraine. Das Motto "Peace on Earth!" geht zurück auf John Coltrane, der 1966 in Japan aufgetreten ist. Denn es geht nicht nur um den Krieg in der Ukraine.

Wichtig dabei also nicht nur das Statement, sondern auch ganz konkrete Hilfe. Die kann man leisten, auch wenn man nicht selbst in Berlin dabei ist, wie Ulf Drechsel erklärt: "Der Eintritt ist frei, aber es soll gespendet werden. Und wir hoffen natürlich, dass viel viel Geld zusammenkommt, das wir dann an "Ärzte ohne Grenzen" geben werden."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 07.04.2022 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz