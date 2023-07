Stand: 18.07.2023 11:00 Uhr NDR Jazz Konzerte: Facettenreicher Jazz aus aller Welt

Jede neue Saison ist eine gute Gelegenheit, sich zu fragen: Was genau macht die Reihe NDR Jazz Konzerte aus, wofür soll sie stehen?

NDR Jazz Konzerte: Zeitgemäß, handgemacht und auf höchstem Niveau

Zum einen für zeitgemäßen, handgemachten Jazz auf höchstem Niveau. Dann für die Lust am Risiko - gemäß Wayne Shorters Feststellung, dass sich das Unbekannte nicht proben lässt. In bester Jazztradition geht es auch um eine Begegnung der Kulturen. Es soll Raum für neue Talente und Projekte geben, die so nur im NDR zu erleben sind. Und schließlich hat die Konzertreihe eine lange Geschichte, an der viele Künstlerinnen und Künstler sehr konkret mitgeschrieben haben - und gerne weiterschreiben sollen. Dies alles kommt auch 2023/24 zusammen.

Die Saison 2023/2024

So traf Omar Sosa in einer NDR Radio Show auf Diego Piñera. Daraus entstand ein mitreißendes Projekt mit dem Trompeter Joo Kraus, das sie uns nun live vorstellen. Seit 30 Jahren spielt das Marcin Wasilewski Trio in derselben Besetzung - vor 20 Jahren gastierten die drei erstmals im NDR. Wir feiern mit ihnen 2024 also gleich zwei Jubiläen. Auch Daniel Erdmann ist ein guter Freund unserer Reihe. Der Saxofonist hat eine lustvolle deutsch-französische "Paartherapie" kreiert, die ihre Hamburg-Premiere feiert. Tania Giannouliund Athina Kontou lassen in ihren Projekten auf ganz unterschiedliche Weise die musikalischen Traditionen Griechenlands aufscheinen.

Die Pianistin Clara Haberkamp stellt ihr neues Trio vor, das gekonnt Abstraktion mit Sinnlichkeit verbindet. Hinter dem schlichten Namen "The Side Effects" stecken Stian Carstensen, Marius Neset und Thomas Strønen - drei atemberaubende, humorvolle Norweger. Mit Delphine Deau und Camille Maussion verneigen sich zwei junge französische Musikerinnen im Quartett "Nefertiti" vor dem großen Wayne Shorter. Die NDR Bigband tritt zwei spannende Klangreisen an: in die Heimatwelten des italienischen Saxofonisten Luigi Grasso und in den fantastischen Kosmos des japanischen Schriftstellers Haruki Murakami. Ein international besetzter NDR Jazzworkshop erinnert an Django Reinhardt und Stéphane Grappelli, zwei Pioniere des europäischen Jazz und denkt deren Musik in die Moderne. Ein weiterer Pionier, der Pianist Joachim Kühn, feiert 2024 seinen 80. Geburtstag. Den zelebrieren wir mit ihm, seinem Trio und Michael Wollny in einem Sonderkonzert in der Elbphilharmonie.

Konzerte im Abonnement - oder Einzeltickets buchen

In der Saison 2023/2024 bieten wir erneut sechs Konzerte in einem attraktiven Abonnement an - oder Sie entscheiden sich für den Einzelkartenkauf. Der Abo-Vorverkauf startet am 1. August um 11 Uhr, der Einzelkartenverkauf am 8. August um 11 Uhr.