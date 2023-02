Nina Simone und ihre Songs: Bis heute hochaktuell Stand: 21.02.2023 06:00 Uhr Ihr Song "Sinnerman" steht bei Barack Obama ganz oben auf der Playlist, Miles Davis hat ihre musikalischen Fähigkeiten in den Himmel gelobt, viele kennen ihre Musik durch eine Parfümwerbung. Heute wäre Nina Simone 90 Jahre alt geworden.

von Mauretta Heinzelmann

Nina Simone, geboren am 21. Februar 1933 in North Carolina, wollte klassische Pianistin werden, aber diese Laufbahn war für eine schwarze Frau in den 50er-Jahren voller Hindernisse, also entwickelte sie ihre eigene Musik, sang zum Klavier und wurde damit unsterblich - auch mit ihrem Engagement für die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung. Nebenbei war Nina Simone viele Jahre alleinerziehende Mutter. Nina Simones Tochter Lisa tritt als Sängerin und Komponistin in ihre Fußstapfen.

Nina Simone gab erstes Klavierkonzert mit zwölf Jahren

Als Kind liebte es Lisa Simone, neben ihrer Mutter, der berühmten Nina Simone, am Klavier zu sitzen. Mit welcher Leichtigkeit Mommys Finger mühelos über die Tasten flogen! Nina Simone kam aus einer kinderreichen Familie, ihr Vater Barbier, ihre Mutter Methodistenpredigerin und sie ein Wunderkind, das mit zwölf bereits ein klassisches Klavierkonzert in der Kirche spielte. Mit 17 bekam die junge Afroamerikanerin ein Stipendium für die Juilliard School, sie begleitete sich selbst ihr Leben lang virtuos auf dem Klavier. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie in Nachtclubs, sang nun zum Klavier und legte sich einen Künstlernamen oder vielmehr Decknamen zu: Denn ihre Mutter hätte sie verstoßen, wenn sie erfahren hätte, dass ihre Tochter im Nachtclub spielte.

Vom Nachtclub auf die großen Bühnen

Vom Nachtclub auf die großen Bühnen: jung, talentiert und schwarz zu sein, das war keinesfalls leicht und mühelos, in der klassischen Welt quasi unmöglich, und in den 60er-Jahren mündeten Kämpfe und Enttäuschungen Nina Simones in eine Traurigkeit und eine Wut, die ihren Gesang und ihre Haltung prägten.

Besuch von Aretha Franklin auf Barbados

Den Song "Mississippi Goddam" sang Nina Simone 1964, nachdem vier afroamerikanische Mädchen in einer Kirche in Alabama von Rassisten ermordet worden waren. Ihre eigene Tochter zog Simone nach der Scheidung von ihrem Mann und Manager allein groß, zunächst auf Barbados. Dort bekam sie Besuch von Aretha Franklin, die sie um die Erlaubnis bat, "Young, Gifted and Black" aufnehmen zu dürfen. Tochter Lisa erinnert sich, wie die beiden Sängerinnen an den Traumstränden zusammen spazieren gingen und stundenlang plauderten.

1987: Ein 30 Jahre alter Song von Nina Simone wirbt für Parfüm

Ganz oben in der Popkultur: Nina Simones Musik, die sie aus Gospel und Klassik heraus entwickelt hatte und statt Jazz lieber "Classical American Music" nannte. 1987 geschah eine der seltsamsten Wendungen der Jazzgeschichte: Ein 30 Jahre alter Hit von Nina Simone - "My Baby Just Cares for Me" - wurde in Frankreich für eine Parfümwerbung eingesetzt.

Tod 2003 in Südfrankreich

2003 starb Nina Simone in Südfrankreich, viele Entwicklungen hat sie angestoßen mit ihrem kraftvollen leidenschaftlichen Gesang und ihrem virtuosen, pulsierenden Klavierspiel, mit ihrem Mut und ihrer kompromisslosen Ehrlichkeit auf der Bühne. Nina Simone wurde 2017 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, Straßen in Holland und Frankreich wurden nach ihr benannt, ihre Songs sind hochaktuell.

Weitere Informationen Lady Liberty #25: "Young, Gifted and Black" - Nina Simone Hören Sie zum 90. Geburtstag der Sängerin Nina Simone Liveaufnahmen aus der Hamburger Fabrik und Erinnerungen ihrer Tocher Lisa. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 21.02.2023 | 08:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz