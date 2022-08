Neue Saison der NDR Bigband: Mix der Stile und Kulturen Stand: 30.08.2022 11:00 Uhr Mit dem neuen Manager Michael Dreyer und Chefdirigent Geir Lysne startet die NDR Bigband in die Saison 2022/2023. Im Programm: Hochkarätige GastmusikerInnen wie John Hollenbeck, Wu Wei und Yamandu Costa. Beitrag anhören 4 Min

von Henry Altmann

Was Michael Dreyer, der neue Manager der NDR Bigband, sich für die Zukunft erhofft, wird mit dieser Saison eigentlich schon Wirklichkeit: ein buntes Kaleidoskop vieler Stile und Kulturen. "Gerade ein Ensemble wie die NDR Bigband hat so unendliche Möglichkeiten, dass es eine wahrhafte Freude ist, gemeinsam zu planen, zu überlegen, wo wollen wir hin, mit wem können wir zusammenarbeiten", erklärt Michael Dreyer vor dem Start der neuen Saison.

Als "vier Konzerte, drei Premieren, zwei Abos und eine Band" könnte man die neue Saison der NDR Bigband überschreiben - und würde damit Umfang und Vielfalt nur ansatzweise gerecht.

Uraufführungen wie das Flamenco-Jazz-Programm des spanischen Bassisten Pablo Martin Caminero im März oder das Zusammentreffen von Bigband und vier Schlagzeuger-Perkussionisten um US-Drummer John Hollenbeck gleich im September, das ist schon ungewöhnlich. Das weltweit erste Konzert einer Bigband mit dem chinesischen Mundorgel-Virtuosen Wu Wei ist einmalig.

Nikki Iles neue "Composerin in Residence"

Große, außergewöhnliche Dinge entstehen oft aus kleinen, ungewöhnlichen. So fördert die NDR Bigband auch junge Talente mit einem Programm, wie etwa die aufstrebende Komponistin Hendrika Entzian. Auch das eigene Renommee des Ensembles ist groß; so groß, dass etwa die anerkannte britische Komponistin Nikki Iles am Bigband-Kompositionswettbewerb teilnahm und sich nun freut, die neue "Composerin in Residence" zu werden. "Es war wundervoll! Es ist ja eine Band voller Persönlichkeiten, ein Solistenensemble. Und ich habe ihren Zugriff auf die Musik wirklich genossen", schildert Iles die Zusammenarbeit mit der Bigband.

Selbst unterwegs ist die NDR Bigband auch: zum Beispiel in Hannover, wo in dieser Saison eine neue Abonnement-Reihe startet. Neu sind auch Einladungen zum Steinway-Festival Goslar, dem Heidelberger Frühling oder dem Musikfest ION nach Nürnberg.

Besuche bei Eutiner Festspielen und Festspielen MV

Tradition hingegen sind die Besuche etwa bei den Eutiner Festspielen, den Hamburger Jazz Open oder den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Ebenso die Auftritte bei den NDR Jazz Konzerten im Rolf-Liebermann-Studio. Die wiederum zeigen sich in ihrer 65. Saison besonders bunt, wie NDR Jazz Redakteur Stefan Gerdes betont:

"Ich glaube, so bunt ging es bei uns noch nie zu. Wir bekommen Besuch von Musikerinnen und Musikern aus rund 15 Ländern: Der brasilianische Wundergitarrist Yamandu Costa zum Beispiel, der trifft auf den französischen Akkordeonisten Vincent Peirani; der Sänger Rabih La-Oud, der aus dem Libanon stammt, verbindet mit seiner Band Massaa arabische Lyrik und groovenden Jazz. Matthias Schriefl und Tamara Lukasheva mixen Jazz mit ukrainischen und Allgäuer Volksliedern - da darf auch mal gejodelt werden, und sogar ein Alphorn ist mit im Gepäck", beschreibt Gerdes die musikalische Vielfalt.

Ein roter Faden der NDR Jazz Konzerte ist das Schlagzeug, das Instrument des Jahres. So werden gleich vier junge Schlagzeugerinnen - Anne Paceo, Eva Klesse, Mareike Wiening und Sun-Mi Hong - ihre Künste im Konzert demonstrieren.

