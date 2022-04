Neue CD-Reihe: NDR Konzerte aus der "Fabrik" Stand: 04.04.2022 18:29 Uhr Eine alte Munitionsfabrik in Hamburg-Altona wurde zum Zentrum des Jazz. Konzerte aus der "Fabrik" erscheinen jetzt auf CD.

von Michael Laages

Schon der dritte Heimathafen war das für die internationalen Fahrensleute des Jazz, wenn sie Anker werfen wollten in Hamburg - die "Fabrik" im Stadtteil Altona folgte aufs alte "Jazzhouse" der 1960er Jahre und teilte sich den Jazz der 1970er und 1980er Jahre lange Zeit geschwisterlich mit "Onkel Pö's Carnegie Hall" in Eppendorf.

Im Zentrum vom Puls des Jazz

Wo einst Kriegsmunition hergestellt worden war, in einem gedrungenen, schildkrötenartigen Industriebau mit Kran vor der Tür an der Barnerstraße, gründeten Kunstmaler Horst Dietrich und Architekt Helmut Zeuner die "Fabrik" 1971 neu - als Kulturzentrum. Und nach einem verheerenden Brand trugen Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker, vor allem aber auch die Bigband des NDR, dazu bei, dass dieser Ort für viele Jahre zu denn wichtigsten Orten für diese Musik wurde - nicht nur in Hamburg, sondern für den ganzen Norden.

Neue Jazz-CD-Reihe mit Aufnahmen aus der Fabrik Hamburg

Und darüber hinaus platzierten hier Wolfgang Kunert und Michael Naura, der Bigband- und der Jazzredakteur im NDR, das Festival, das erst vor allem dem "New Jazz" und später allen Jazzstilen verpflichtet war. Parallel begann eine Reihe von Konzerten, die stets aufgezeichnet wurden von den Übertragungsteams des NDR. Jetzt beginnt, nach der Serie von "Onkel Pö's-Konzerten, eine weitere, wieder aus den NDR Archiven bestückt mit historischen Aufnahmen aus der "Fabrik.

McCoy Tyner, Freddie Hubbard und das Gil Evans Orchestra eröffnen die Serie

Trompeter Freddie Hubbard und das Trio des Pianisten McCoy Tyner eröffnen die neue Reihe. Neben einem der wirklich legendären Konzerte, die niemand vergisst, der dabei war, kam das große, illuster besetzte Orchester des aus Kanada stammenden Komponisten, Arrangeurs und Pianisten Gil Evans in die Fabrik im Oktober 1986, zwei Jahre, bevor Evans starb. Dieses Konzert ist auch darum eine Art Vermächtnis. Die dritte Veröffentlichung der neuen "Fabrik"-Reihe ist ebenfalls schon in Arbeit. Sie stellt die Band des Saxofonisten Eddie Harris vor.

Danach folgen Aufnahmen mit den jeweiligen Bands von Randy und Michael Brecker, die Stars der Jazzgeschichte haben eine alte Munitionsfabrik in Hamburg-Altona zu einem der pulsierendsten Heimathäfen des Jazz weltweit werden lassen.

