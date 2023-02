NDR Bigband und Julia Hülsmann für Deutschen Jazzpreis nominiert Stand: 23.02.2023 12:02 Uhr Die NDR Produktion "Play Jazz: NDR Bigband: Im Konzert mit Julia Hülsmann" ist für den Deutschen Jazzpreis 2023 in der Kategorie Rundfunkproduktion des Jahres nominiert.

81 Künstlerinnen und Künstler sowie Produktionen und Kompositionen sind für den Deutschen Jazzpreis in insgesamt 31 Kategorien nominiert. Darunter gibt es auch Kategorien wie Spielstätte des Jahres, Festival des Jahres und Sonderpreise für die beste journalistische Leistung. Die 25-köpfige Jury hat die Nominierten aus über 1.000 Einreichungen gewählt. Seit 2021 wird der mit 10.000 Euro dotierte Preis vergeben; die diesjährige Verleihung findet am 27. April im Metropol Theater in Bremen statt.

Doppelnominierung für Julia Hülsmann

Musikalisch ist Julia Hülsmann eigentlich im kleinen Format zu Hause - besonders im Trio, dort wo ihr Sinn für Ökonomie und die Wirkung der Stille besonders prägnant zur Geltung kommt. Umso beeindruckender ist es, dass gleich ihre erste Produktion und ihr erstes Konzert mit der NDR Bigband auf diese Weise gewürdigt werden. Neben dem Konzert mit der NDR Bigband wurde die Jazzpianistin, Komponistin und Arrangeurin Julia Hülsmann auch mit ihrem Julia Hülsmann Quartet in der Kategorie Band des Jahres nominiert.

