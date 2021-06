Jazz Hall: Hamburgs neuer Konzerttempel wird eröffnet Stand: 17.06.2021 15:00 Uhr Die Jazz Hall wird neuer Dreh- und Angelpunkt für den Hamburger Jazz. Nach 15 Jahre Planung und Vorbereitung und mehr als zwei Jahre Bauzeit wird der Veranstaltungsort im Sommer 2021 eröffnet - Pandemie-bedingt nur virtuell.

Die Jazz Hall ist bereit für den Jazz der Studierenden und der Lehrenden, für den Jazz der Local Heroes und der internationalen Größen. Hier soll endlich zusammenkommen, was zusammengehört: eine lebendige, zeitgenössische Jazzszene, die sich aus allen Lagern zusammensetzt und über den Tellerrand blickt. Ein repräsentativer Saal für den Hamburger Jazz an privilegiertem Ort in Harvestehude mit Blick auf die Außenalster.

Ein Saal, der den anderen Jazzspielstätten nichts wegnehmen will, sondern eine Bereicherung für alle Vertreter der Jazzszene darstellen soll. Stiftungsgründer Dr. E. A. Langner ist neben dem Hamburger Senat maßgeblicher Förderer und Drahtzieher dieses Projekts. 2007 hat er den Hamburger Jazzpreis ins Leben gerufen und 2014 den Dr. Langner Jazz Master an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.

Erfüllung eines lang gehegten Traums

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher erwartet, dass "die neue Jazz Hall ein Aushängeschild für die Hochschule für Musik und Theater und ihre Jazzabteilung wird. Und dass die Hochschule dadurch noch intensiver in die Stadt hineinwirken, jungen Jazzmusikern eine Bühne bieten und neue Freunde der Jazzmusik gewinnen kann".

Wolf Kerschek, Leiter des Fachbereichs Jazz an der HfMT, hat ein Video mit einigen der musikalischen Akteure produziert, die für die Eröffnung der Jazz Hall aus allen möglichen Ecken Europas hätten an die Alster kommen wollen. Ein Video, das den Innenraum der Jazz Hall am Eröffnungstermin auch ohne Live-Präsentation für alle Interessierten erfahrbar macht.

Begegnungen auf allen Ebenen

"Jazz ist eine Musik, die man nicht alleine in der Übezelle lernt", sagt Wolf Kerschek. "Jazz ist eine Musik, die man erfahren muss - im Zusammenspiel mit den Mitmusikern, vor einem Publikum. Und die Jazzszene hat sich immer Orte gewünscht, an denen das stattfinden kann. Für die Ausbildung ist das essentiell notwendig. Dass das jetzt endlich der Fall ist, auf einem Niveau, das keiner von uns sich jemals hätte träumen lassen, das ist ein Wunder".

