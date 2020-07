Stand: 31.07.2020 12:30 Uhr

Jazz bei NDR Blue

Bei NDR Blue kommen Jazzfans von Montag bis Donnerstag ab 23.05 Uhr auf ihre Kosten. Hier ist die Programmübersicht für den 03. bis zum 06. August 2020.

Montag, 03. August 2020, 23.05 Uhr

Lounge Nr. 07

Fahrstuhl-Jazz? "Swingbrunnen"-Geplätscher an der Hotelbar? Weit gefehlt: In der Jazz Lounge geben sich unverwüstliche Klassiker, ausgewählte Raritäten und mutige Neutöner die akustische Klinke in die Hand - 55 Minuten nonstop.

Dienstag, 04. August 2020, 23.05 Uhr

Jazz Konzert: NDR Jazzkonzert "Tango Crash"

Sie gehören zu den Mitbegründern des Genres Tango Electrónico: Der Pianist Daniel Almada und der Sänger und Perkussionist Martín Iannaccone verbinden den Tango, den Jazz und elektronische Musik auf ihre Weise. Der österreichische Pianist Joe Zawinul sagte über die Band: "Eine brandneue Mischung aus Tango, Jazz, zeitgenössischer und elektronischer Musik... ein eigenständiger Zugang zu der interessantesten und komplexesten Musik ihres Heimatlandes - dem Argentinischen Tango."

Mittwoch, 05. August 2020, 23.05 Uhr

Jazz Special: Auf der reibungsvollen Suche nach Schönheit - Der polnische Saxofonist Maciej Obara

Schon immer hatte Jazz in Polen sehr viel mit Freiheit zu tun - als Ausdruck unbeugsamer Individualität, als Affront gegen Bevormundung, als Aufatmen im Kreise Gleichgesinnter. Maciej Obara zählt zu denen, die diese Traditionen fortsetzen. Er hat bisher den Weg als einer der wortführenden Jazzmusiker in Polen mit eigenen Bands fortgesetzt und im Verein mit seinem Landsmann, dem Pianisten Dominik Wania, sowie den beiden Norwegern, dem Kontrabassisten Ole Morten Vågan sowie dem Schlagzeuger Gard Nilssen, zu einer eigenen Klangsprache gefunden.

Donnerstag, 06. August 2020, 23.05 Uhr

NDR Bigband: Big Beethoven Band

Man nehme die grenzenlose Fantasie der NDR Bigband sowie des Bandleaders Rainer Tempel einerseits und jede Menge Musik von Beethoven andererseits. Heraus kommt dann ein fröhliches Familienkonzert mit der "Big Beethoven Band". Laut ihrer Geschichte lernte ein gewisser Ludwig van B ziemlich gut Klavier zu spielen. Schließlich zog er los und wurde Musiker. Bald spielten Ludwig van B und Dan G die schönsten Melodien und die swingendsten Rhythmen.

Mehr Jazz NDR Info NDR Info und der Jazz NDR Info Neue Jazz Alben, Konzert- und Festival-Tipps, dazu Interviews mit und Porträts von Protagonisten der Szene: In den NDR Info Jazz Sendungen werden Sie rundum versorgt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | Jazz | 03.08.2020 | 23:05 Uhr