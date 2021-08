Hamburger Jazz-Urgestein Abbi Hübner ist tot Stand: 04.08.2021 18:41 Uhr Das Hamburger Jazz-Urgestein Abbi Hübner ist tot. Seine größten Erfolge feierte er mit den Low Down Wizards.

von Susanne Hasenjäger

Laut "Hamburger Abendblatt" ist Hübner schon Ende Juli im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Trompeter war in unterschiedlichsten Jazz- und Blues-Formationen fast 70 Jahre Teil der Musiklandschaft in der Hansestadt. Zu seinen bekanntesten Bands zählte die Oldtime-Formation Low Down Wizards.

Abbi Hübners Liebe zum Jazz begann in den 40er-Jahren

Der Titel "Doktor Jazz" kommt nicht von ungefähr. Albert Charles Otto, genannt Abbi Hübner, macht in den 60er-Jahren seinen Facharzt in Allgemein- und Arbeitsmedizin. Zu dieser Zeit allerdings gehörte seine eigentliche Liebe längst dem Jazz. Im britischen Soldatensender BFN hörte er in den späten 40er-Jahren die großen US-amerikanischen Jazzmusiker. "Ich bin ein Kind des BFN", sagte Hübner einmal im Gespräch mit dem NDR. "Als ich Armstrong gehört habe, war mir klar ich will auch Trompete spielen und so singen können." Also lernte Abbi Hübner das Trompetespielen.

Große Erfolge mit den Low Down Wizards

In den 50er-Jahren gründete er die Low Down Wizards. Neben dem klassischen New Orleans Jazz spielten die Hamburger mit Swing oder lateinamerikanischer Rhythmik. Mit zahllosen Auftritten machten sie sich auch außerhalb Europas einen Namen . Viele Jahre war Abbi Hübner Mitarbeiter der Jazzredaktion im NDR. Die regelmäßigen sonntäglichen Auftritte der Low Down Wizards auf dem Hamburger Feuerschiff am Baumwall gehören - so wie Abbi Hübner - zur Geschichte der Jazzstadt Hamburg.

