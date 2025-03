JazzBaltica 2025: "Ganzes Festival ist ein Höhepunkt an sich" Stand: 20.03.2025 13:32 Uhr Eine laue Sommernacht mit leichter Brise, direkt am Meer - dazu Live-Musik vom Feinsten: Ende Juni sind wieder Jazzmusiker aus der ganzen Welt zu Gast in Timmendorfer Strand. Am Donnerstag wurde das Programm vorgestellt.

Der Kartenverkauf ist bereits telefonisch oder online unter www.jazzbaltica.de gestartet, vom 26. bis zum 29. Juni wird es 35 Konzerte mit Stars und Newcomern geben - Festivalleiter Nils Landgren ist bereits voller Vorfreude: "Das ganze Festival ist ein Höhepunkt an sich. Zum Beispiel haben wir ziemlich viele Trompeterinnen und Trompeter, wir haben Akkordeonisten, da gibt es so viele verschiedene Facetten. Wir haben alles zwischen ziemlich frei improvisierter Musik bis zum New Jazz, das ist ein bisschen wie Funk Fusion, wo man sich auch bewegen kann."

Von Michael Wollny über Nils Wülker bis Katja Riemann

Pianist Michael Wollny, die Grammy-Preisträger Magnus Lindgren (Schweden) und John Beasley (USA), die Echo-Jazz-Preisträger Nils Wülker (Trompete) und Arne Jansen (Gitarre) oder der Saxophon-Meister Émile Parisien sind nur einige der prominenten Namen. Hinzu kommen die Latvian Radio Big Band, die NDR Bigband und die französische Nu-Jazz-Band Electro Deluxe. Außerdem präsentiert Schauspielerin Katja Riemann beim Familienkonzert ein selbst geschriebenes Stück. Neben den Hauptkonzerten gibt es zahlreiche kostenlose Auftritte rund um den Kurpark.

Jazz ist mehr als Musik - er ist eine Kraft, die Menschen verbindet, Grenzen überwindet und unvergessliche Begegnungen schafft. JazzBaltica-Leiter Nils Landgren

Und auch die junge Jazzgeneration setzt spannende Akzente - die mongolische Pianistin Shuteen Erdenebaatar, der Kölner Posaunist Janning Trumann, die armenische Trompeterin Angela Avetisyan oder der ghanaische Trompeter und Komponist Peter Somuah bringen frische Sounds.

Traditionelles WarmUp mit der Big Band des Ostsee-Gymnasiums

Schon die Eröffnungsveranstaltungen werden auf ein berauschendes Festivalwochenende einstimmen. Bereits um 18 Uhr am Donnerstag (26. Juni) gestaltet Nils Landgren gemeinsam mit der Big Band des Ostsee-Gymnasiums Timmendorfer Strand das traditionelle WarmUp auf dem Timmendorfer Platz.

Am späten Sonntagabend erreicht das Festival mit dem avslut-Konzert seinen glanzvollen Schlusspunkt, wenn das Karl Olandersson Quartet ein mitreißendes Klangfeuerwerk aus Swing, Eleganz und Virtuosität entfacht. Die Band, bestehend aus Schwedens Jazz-Elite, vereint die Jazztradition mit zeitgenössischen Klängen zu einer harmonischen Symbiose.

Verleihung des IB.SH-JazzAwards

In diesem Jahr wird der IB.SH-JazzAward zum 18. Mal verliehen. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis würdigt jährlich die Arbeit und das künstlerische Potenzial junger und hoffnungsvoller deutscher Jazzmusikerinnen und -musiker. Besondere Berücksichtigung finden dabei Talente aus Norddeutschland. Im vergangenen Jahr wurde die Geigerin und Sängerin Laila Nysten mit dem Preis ausgezeichnet. Die Entscheidung der Jury wird am 5. Juni bekannt gegeben. Die offizielle Preisverleihung erfolgt dann im Rahmen der Eröffnung von JazzBaltica am 26. Juni auf der Maritim MainStage.

