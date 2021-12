Das war 2021: Rückblick auf das Jazzjahr Stand: 28.12.2021 15:07 Uhr "Ewig grüßt das Murmeltier" - Corona bestimmte auch den Jazz in 2021. Der hat sich dennoch viel einfallen lassen, damit nicht alles einfällt - ein Beweis seiner Vielfalt. Die Jazz-Highlights 2021.

von Henry Altmann

Weil drinnen nichts ging, ging der Jazz nach draußen: etwa Matthias Schriefl und Johannes Bär mit zwei Rucksäcken voller Blasinstrumente über Berg und Tal. Am Gipfelkreuz und auf der Hütte, da wurde ausgepackt - instrumental und musikalisch. Der Jazz fand Freiluftfähigkeiten, spielte in Parks und auf der Straße - und entdeckte, dass Deutschland so seine Klimaprobleme hat.

Das "hohe Corona-C" bestimmte über Jazzwohl und -weh: Die Jazz Baltica konnte Ende Juni mit Publikum stattfinden, das Elbjazz Festival Anfang Juni nur als Stream. Beim Jazzfest Berlin im November wurde der Hybrid aus In Situ-Livekonzert, Livestreams aus aller Welt und Konzertvideos einzelner ARD-Sendeanstalten das Ding. Okay, die Schalten und das Moderieren müssten die Berliner dann noch einmal üben.

Jazz erhält kulturpolitische Aufmerksamkeit

Jazz scheint 2021 in der Kulturpolitik angekommen zu sein: Kulturstaatsministerin Grütters lobte einen Deutschen Jazzpreis in 30 Kategorien aus, der seinen Namen verdient und mit dem die national und international Bedachten auch was verdienen. Dessen 31. Kategorie, der seit 1994 vergebene Albert-Mangelsdorff-Preis, ging verdient an die ausgezeichnete Berliner Pianistin Aki Takase. Und mehr noch: Das multifunktionale House of Jazz in Berlin soll kommen, die schicke Jazz Hall der Hamburger Hochschule ist schon gekommen. Jazz konnte sich in "Kultursommern" in öffentlicher Förderung sonnen.

Leuchtturmprojekte müssten aber auch den Jazzboden bestrahlen. Nur wer hat, der kann - mit entsprechenden Räumlichkeiten, mit Skills und Kameras kann Jazz die traditionelle Guckkastenbühne um sprichwörtlich neue Perspektiven erweitern. So hat die NDR Bigband ihre Darstellungsformen ausgebaut: Konzerte mit und ohne Publikum, als Livestream oder als Aufzeichnung. Und: Sie hat mit Florian Weber einen formidablen neuen Pianisten und mit dem 23-jährigen Tenorsaxofonisten Julius Gawlik das jüngste Ensemblemitglied aller Zeiten.

Abschied von Charlie Watts und Chick Corea

Es wurde viel genommen, es ist viel gekommen - es sind aber einige auch gegangen, die jeder kennt: Chick Corea, Chris Barber und Charlie Watts, Howard Johnson oder Pee Wee Ellis, welche die NDR Bigband gut kennt - Abbi Hübner, den Hamburg gut kennt.

2021 war ein Jahr der Schlagzeugerinnern und Schlagzeuger. Aus Prügelknaben sind treibende Kräfte geworden: der diesjährige Hamburger Jazzpreisträger Silvan Strauss, die SWR-Jazzpreisträgerin Eva Klesse, Tyshawn Sorey als der Held junger US-Musiker wie Michael Ode, der wiederum wie eine Lawine über alles hinweg rollt. Das aktuell dominierende Rhythmusgewitter zeigt aber auch: Was mal als trikontinentale Zusammenkunft - Afrika, Europa, Amerika - begann, ist ein globaler Prozess geworden. Jazz ist nicht nur die Musik des 20., sondern auch die Globalmusik des 21. Jahrhunderts.

