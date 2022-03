Augen auf und durch - NDR Bigband spielt Heinz Erhardt Stand: 24.03.2022 11:16 Uhr Auf dem Dachboden seines ehemaligen Wohnsitzes wurden Kompositionen von Heinz Erhardt gefunden und der NDR Bigband übergeben. Entstanden sind Arrangements zwischen Swing, Latin und Soul-Jazz. Beitrag anhören 57 Min

von Henry Altmann

Bereits heute Abend ist das Ganze zu hören - auf NDR Kultur in "Play Jazz!" ab 22:30 Uhr. Am 4. April spielt die NDR Bigband dann unter der Leitung von Jörg Achim Keller mit den "Special Guests" Schauspielerin Stefanie Stappenbeck, ihrem Tatort-Kollegen Dietmar Bär und Soul-Star Stefan Gwildis Lieder und Chansons von Komiker und Schauspieler Heinz Erhardt in der Elbphilharmonie.

Schon das Wort Unterhaltung ist zweideutig - wie passend für das, was Heinz Erhardt machte und ausmachte. Kaum ein Unterhaltungskünstler oder eine Unterhaltungskünstlerin vor oder nach ihm beherrschte so perfekt die Feinheiten der komischen und oft auch musikalischen Kommunikation mit dem Publikum, um es zu amüsieren und zu zerstreuen. Noch heute, mindestens zwei Generationen nach seinem Tod, vergnügen die Sketche, Filme, Lieder und wortwitzigen Gedichte des "Onkels der Nation", wie ihn die "FAZ" nennt, alt und jung.

NDR Bigband spielt Heinz Erhardt

Als Erhardts Enkeltochter in seinem Nachlass zahlreiche bislang unbekannte Songs und Sprechgesänge aus seiner Feder entdeckte und anlässlich seines 100. Geburtstags mithilfe einiger illustrer Fans und der NDR Bigband aufnehmen ließ, war die Freude allseits groß.

Ein gutes Jahrzehnt später folgte das erste und bisher einzige Konzert mit diesen schelmischen Chansons - beim NDR - jenem Hamburger Radiosender, bei dem Heinz Erhardt in den Nachkriegsjahren seine Karriere begann.

Weitere Informationen NDR Bigband am 4. April live in der Elbphilharmonie Die NDR Bigband spielt Lieder und Chansons des großen Heinz Erhardt. Weitere Informationen zu Konzert und Tickets finden Sie hier. mehr

Arrangements von Jörg Achim Keller

Anfangs bat die Enkeltochter den ehemaligen Pianisten der NDR Bigband Vladyslav Sendecki, die damals noch unbekannten Erhardt-Stücke, die bei der Hausauflösung auf dem Dachboden des Erhardtschen Rotklinkers in Wellingsbüttel gefunden wurden, "einfach mal anzuspielen."

Weitere Informationen "Seine Musik": Auf den Spuren von Heinz Erhardt Mit Hannelore Hoger, Stefan Gwildis und anderen bringt die NDR Bigband einen Schatz zum Klingen: Lieder des Komikers Heinz Erhardt. mehr

Daraus wurde über viele Tage ein abendfüllendes Programm "gefiltert", die Essenz dieses nachrufenden Kapitels sozusagen, die daraufhin vom damaligen Chefdirigenten der NDR Bigband, Jörg Achim Keller, arrangiert wurde. Als i-Tüpfelchen komponierte Stefan Gwildis selbst einen Titel zu einem Erhardt-Gedicht. All das und mehr bringt dieses Programm nun die Bühne.

Solisten des Abends: Stefan Gwildis, Stefanie Stappenbeck und Dietmar Bär

Die Arrangements zwischen Swing, Latin und Soul-Jazz, von Dirigent Jörg Achim Keller kommen in dem Programm unter dem Motto "Augen auf und durch" nun in einer größeren Tournee der NDR Bigband in die Konzerthäuser.

Dass frisch erblühte Evergreens wie "Fräulein Mabel", "Dann rege dich nicht auf" oder "Agamemnon" diesmal vom Hamburger Soul-Star Stefan Gwildis, Schauspielerin Stefanie Stappenbeck und deren Tatort-Kollegen Dietmar Bär interpretiert werden, spricht für sich - und verspricht beste Unterhaltung, eindeutig zweideutig.

Mehr Jazz

Weitere Informationen 4 Min Neues von Heinz Erhardt mit der NDR Bigband Über 40 Jahre lang lagen bislang unveröffentlichte Werke des Komikers Heinz Erhardt auf dem Dachboden. Jetzt erscheinen sie - vertont mit der NDR Bigband und Künstlern wie Axel Prahl (Video vom 24.10.2018). 4 Min Jazz auf NDR Kultur "Play Jazz!" und "Round Midnight" geben fundierte Einblicke in die aktuelle Jazzszene und in die Geschichte des Jazz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Play Jazz! | 24.03.2022 | 22:33 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz