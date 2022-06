Kings Of Leon - das rockige Familienunternehmen Stand: 05.06.2022 14:11 Uhr Das Hurricane Festival 2022 zieht wieder Zehntausende Besucher nach Scheeßel. ARTE und NDR.de bringen euch das Festival aber auch nach Hause - mit über 24 Stunden Videostreams am Festivalwochenende.

Diese Band ist ein Phänomen. Kings Of Leon ist eine Rockband, bestehend aus drei Brüdern und ihrem Cousin, die weltweit die Charts stürmen. Und das macht Familie Followill dank zahllosen Ohrwürmern mit simplen und durchdachten Riffs. Ihr Album "Only By The Night" ist ihr aktuell kommerziell erfolgreichstes mit über sieben Millionen Verkäufen. Die Singles "Use Somebody" und "Sex On Fire" sind auch auf dem Hurricane in jedem Fall mitgrölrelevant. Und die Fans des sympathischen Familienunternehmens aus Tennessee werden zahlreich vor der Bühne mitfeiern.

Kings Of Leon seht ihr im Videostream am Sonntag, den 19.06.2022 um 22.30 Uhr.

