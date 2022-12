Reinhard Mey - Leuchtturm für die deutsche Liedermacherszene Stand: 21.12.2022 11:11 Uhr Ende der 60er-Jahre begann Reinhard Mey, Geschichten auf Deutsch zur Gitarre zu singen - und wurde damit zum Inbegriff des Liedermachers. Heute wird er 80 Jahre alt. Sein Einfluss auf Singer-Songwriter*innen ist bis heute groß.

von Kristina Bischoff

"Reinhard Mey, das ist so ein Stück Deutschland, das kann man sich nicht vorstellen, wenn es den gar nicht gäbe. Der ist so selbstverständlich in seiner Existenz, da muss man erst Mal drei Schritte zurückgehen und ihn anschauen", findet Dietrich Brüggemann. Der Regisseur und Musiker hat mit der Singer-Songwriterin Desiree Klaeukens vor fünf Jahren eine Band gegründet. Ihr Name: Theodor Shitstorm.

Was nach einer Punkformation klingt, hat aber dem "Eric Clapton Deutschlands" einen ganzen Song gewidmet: "Mama, schick mir die Platten von Reinhard Mey" heißt es in einem Song. Mey steht für echte, menschliche und handgemachte Musik, deren ungebrochene Strahlkraft in der hiesigen Liedermacher- Szene aufleuchtet. Oder wie es seine Kollegin Desiree Klauekens auf den Punkt bringt: "Ich bin mir sehr sicher, dass am Ende des Tages alle lieber am Lagerfeuer sitzen als an einer Heizung. Und das Lagerfeuer, das ist Reinhard Mey für mich."

"Über den Wolken" nimmt Depenbusch die Flugangst

Auch die Hamburger Musikerin Anna Depenbusch singt ein Lobeslied auf Reinhard Mey. Unter anderem, weil sein Song "Über den Wolken" ihr die Angst genommen hat. Depenbusch erinnert sich an ihren ersten Flug: "Du wirst sehr hart in den Sitz gepresst. Ich dachte, das ist nicht so friedlich. Und dann stichst du durch diese Wolkendecke und dann erschließt sich dieses Lied so wahnsinnig. Es war friedlich und die Freiheit war grenzenlos." Aber auch, dass Reinhard Mey mit seinen Liedern berührt und keine Angst vor schweren Themen hat, beeindruckt Depenbusch. Das inspiriert sie, es ihm nachzutun. "Er hat so viel Lebenserfahrung. Er hat irgendwann über sein neuestes Album gesprochen und gesagt, er habe ein Jahr und ein ganzes Leben daran geschrieben. Das ist eine tolle Botschaft", so Depenbusch.

Marc Zeidler: Reinhard Mey ist ein Leuchtturm für mich

Ein anderer Musiker aus Hamburg, Marc Zeidler, steht mit 40 Jahren am Anfang seiner Karriere. Derzeit spielt er seine hoffnungsvollen Lieder auf den offenen Bühnen der Stadt. Vor dem anhaltenden Erfolg Reinhard Meys hat er großen Respekt und ihm gleich einen Song gewidmet. "Reinhard Mey ist für mich ein absoluter Leuchtturm. Er hat so viel Disziplin, obwohl er eigentlich faul ist, so wie ich das bin. Er hat so viele richtig, richtig gute Lieder geschrieben und das über so viele Jahre. Und das allerwichtigste ist, er hat noch richtig viel Freude dabei. Also Danke, Reinhard Mey, dass du für mich, für uns ein Leuchtturm bist."

Für viele seiner Fans ist Tom Liwa selbst ein Fixpunkt. Seit mehr als 30 Jahren ist er in der deutschen Indie-Liedermacher Szene unterwegs, hat er auch Reinhard Mey getroffen. "Reinhard, dir alles, alles Gute zu deinem 80. Geburtstag. Wir sind uns ein einziges Mal persönlich begegnet, und das habe ich sehr liebevoll in Erinnerung", sagt Liwa. Viel Wertschätzung für einen alten Kollegen - von allen Seiten.

