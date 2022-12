Livestream: Elektro trifft Jazz: Roman Flügel & Florian Weber Stand: 09.12.2022 14:19 Uhr Livekonzert bei NDR Kultur mit Roman Flügel und Florian Weber. Sie sind beide Meister ihres Fachs: Flügel als Elektro-Musiker und weltweit gefragter DJ, Weber als Jazzpianist und Komponist. Bei uns treten sie gemeinsam live auf.

Bis vor kurzem kannten sie sich nicht, wussten nicht mal von der Existenz des anderen. NDR Kultur hat die beiden herausragenden Künstler miteinander verknüpft. Aus Neugier wurde Seelenverwandschaft. Jetzt sind Roman Flügel und Florian Weber ein Duo und spielen erstmals in dieser Besetzung Musik, die es bisher noch nicht gab. Flügel ist begeistert: "Für mich kann ich nur sagen, dass sich genau das bewahrheitet hat, was ich mir erhofft habe: Dass der Klang von Florian mit dem Klang, den ich im Rechner und synthetisch kreiere, eine sehr interessante Symbiose ergeben kann. Insofern bin ich sehr glücklich darüber." Der experimentierfreudige Pianist Florian Weber zeigt sich nicht weniger fasziniert von diesen neuen Möglichkeiten und erlebt die Zusammenarbeit mit dem renommierten Elektro-Musiker als willkommene Erweiterung seines künstlerischen Horizonts: "Das hat mich jetzt schon in meiner Wahrnehmung von den Klängen, die Roman mitgebracht hat, weitergebracht und mich viel lernen lassen."

Roman Flügel kommt aus der elektronischen Musikszene

Roman Flügel ist ein international erfolgreicher Produzent, DJ und Live-Act in der elektronischen Musikszene. Seit den 1990er Jahren war er unter verschiedenen Pseudonymen unterwegs, nannte sich Eight Miles High, Roman IV, Ro 70 und Soylent Green. Flügel ist zwar in der elektronischen Musik zu Hause, aber offen für neue Klangexperimente. Und das zeigt er bei uns zusammen mit dem Pianisten und Komponisten Florian Weber. "Zunächst hab ich die Musik von Florian gehört und fand das sehr spannend. Ich finde die Idee, diese beiden Klangwelten zusammenzubringen, sehr interessant und glaube auch, dass wir etwas Spannendes kreieren können", sagt Roman Flügel.

Florian Weber ist ein weltweit gefragter Jazzpianist

Auch für Florian Weber handelt es sich um völlig neues Terrain, das er zusammen mit Roman Flügel betritt. Der weltweit gefragter Jazzpianist und Komponist stellt seine Vielseitigkeit immer wieder in genreübergreifenden Projekten unter Beweis und wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seit August 2021 gehört er als festes Ensemblemitglied der NDR Bigband an, realisiert aber weiterhin auch eigene Projekte. "Ich hab die Musik von Roman gehört und war begeistert, weil es für mich etwas Neues ist und weil ich elektronische Musik bisher noch nicht so wahrgenommen habe: Dass es nämlich eine ganz organische, lebendige Musik ist und lebende Klänge hat. Ich habe das Gefühl, mich damit gut am Klavier mit seinen organischen und akustischen Klängen verbinden zu können." Das Konzert bei NDR Kultur sei für ihn ein erster Impuls und ein wichtiges Signal, das er das gerne und am liebsten sofort weiter verfolgen würde.

Elektro trifft Jazz, synthetische Studiosounds verbinden sich mit live improvisierten Klavierklängen. Eine Weltpremiere! Am 13.12. als Video-Livestream und am 14.12. im Radio bei NDR Kultur à la carte EXTRA. (www.ndr.de/extra)

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Kultur à la carte | 13.12.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Rock und Pop