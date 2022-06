Tag der Architektur: Holz als nachhaltiger Allrounder Stand: 11.06.2022 08:44 Uhr Ressourcen schonen, angenehme Arbeitsplätze schaffen und das Ganze in einer modernen Form: Zum Tag der Architektur spricht der Lübecker Architekt Uwe Ellinghaus über Holz als idealen Baustoff für eine nachhaltige Zukunft.

Jeder Bau ist für den Architekten ein Abenteuer. Vor allem, wenn der Bauherr sehr genaue Vorstellungen hat. Hier ist der Bauherr ein international tätiger Unternehmer der Holz- und Forstwirtschaft. Deshalb sollte für das neue Verwaltungsgebäude der Firma Rodenberg in Kastorf vor allem Holz verwendet werden. Nicht leicht für einen Architekten, der sonst vor allem mit Stein und Beton baut: "In der Ausprägung, wie wir es hier verwendet haben, war es für mich auch neu", sagt der Lübecker Architekt Uwe Ellinghaus. "Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt. Zum anderen geht es darum, dass man es bei diesem Projekt mit einem Baustoff zu tun hat - also Holz in einer Verwendung von circa 80 Prozent in der Konstruktion, aber auch im Innenausbau -, der per se Eigenschaften mit sich bringt, die als nachhaltig zu bezeichnen sind."

Holz: Nachhaltiger Allrounder

Wände, Böden, Decken: Der nachwachsende Rohstoff "Holz" eignet sich bestens für den Hausbau. Und auch für den Innenausbau bringt er konkurrenzlose Qualitäten mit: Holz schafft ein gutes Raumklima, sorgt für eine angenehme Atmosphäre und lässt sich gut mit anderen Materialien kombinieren. "Wir haben versucht, das Holz so einzusetzen, dass es in der Natürlichkeit und Eleganz gut rüberkommt", erzählt Ellinghaus. "Im Grunde sind es Einzelteile, die sich zu einem Ganzen zusammenbilden und im Idealfall dazu führen, dass die Leute sich wohlfühlen."

Der Baustoff der Zukunft

30 Menschen sind in das moderne Verwaltungsgebäude eingezogen. Mit Licht, Transparenz und kurzen Wegen erleichtert es die Arbeit. Auch der Architekt ist einen Schritt weitergekommen: "Man sollte sich wirklich überlegen: Welche Baustoffe setze ich in Zukunft ein? Gerade mit dem wachsenden Kostendruck ist sicherlich der nachwachsende Rohstoff Holz ideal." Ressourcen schonen, angenehme Arbeitsplätze schaffen und das Ganze in einer modernen Form: So geht Architektur heute.

