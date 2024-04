Kolonialismus in deutschen Wohnzimmern: Woher stammen Erbstücke? Stand: 05.04.2024 08:16 Uhr Historikerin Nicola Kuhn hat im Hamburger MARKK aus ihrem Buch "Der chinesische Paravent" gelesen - Geschichten exotischer Erbstücke mit unbekanntem Ursprung. Das Interesse an privater Provenienzforschung steigt.

von Kerry Rügemer

In elf Kapiteln stellt Nicola Kuhn in ihrem neuen Buch Familienerbstücke vor, die seit Generationen exotisches Flair in deutschen Wohnzimmern verbreiten, ohne dass die Nachfahren eigentlich wissen, woher und unter welchen Umständen der Gegenstand einst nach Deutschland kam. Inspiriert hat Nicola Kuhn der titelgebende chinesische Paravent, den sie von ihrem Urgroßvater geerbt hat.

"Der chinesische Paravent": Der Urgroßvater in neuem Licht

"Meine Mutter hat tatsächlich immer die Geschichte erzählt, es sei ein Geschenk des Kaisers von China an ihren Großvater gewesen. Umso älter ich wurde, umso weniger konnte ich mir das natürlich vorstellen", berichtet die Autorin. "Auch der Anruf bei meinem Onkel hier in Hamburg brachte zutage: 'Du musst wissen: Dein Urgroßvater hat die deutschen Truppen im Boxerkrieg in China proviantiert - das hat heute einen haut goût, also einen schlechten Beigeschmack'."

Nicola Kuhn fängt an, in der Familiengeschichte zu graben. Ihr Urgroßvater Carl Bödiker galt bis dahin als erfolgreicher Hamburger Kaufmann, der wie viele andere ein Geschäft in der damaligen deutschen Kolonie Tsingtau in China betrieb. Wie er tatsächlich an den wertvollen Paravent kam? Keiner weiß es mehr. "Die Tatsache, dass dieser Paravent oder dass dieses Textil nur ein halbes ist - es ist nur ein Drache darauf zu sehen -, deutet auf einen Gewaltzusammenhang hin", berichtet Kuhn. "Es könnte sein, dass er aus dem Boxerkrieg beziehungsweise aus der anschließenden Plünderung stammt, die durch die alliierte Armee durchgeführt wurde."

Provenienz im Privaten: Neue Entwicklung

Plötzlich erscheint der Urgroßvater in einem völlig neuen Licht: "Es sind nicht mehr die Heldengeschichten, es sind nicht mehr die Abenteuer, es ist auch nicht mehr die Exotik, die da mit ins Wohnzimmer kommt, sondern es sind auf einmal auch die Verbrechen des Kolonialismus. Man muss sich schon die Frage stellen: Welche Rolle hat mein Urgroßvater gespielt?"

Wie Nicola Kuhn geht es vielen. Zartes Porzellan aus dem fernen China, ein Speer oder Hocker aus Afrika, Elfenbeinschnitzereien - alles seit Anfang des letzten Jahrhunderts in Familienbesitz. Elf Geschichten solch kolonialer Gegenstände erzählt sie in ihrem Buch. Mit der Herkunft, der Provenienz, vieler Objekte vor allem in ethnologischen Häusern, beschäftigen sich die Museen bereits seit einiger Zeit. Relativ neu ist das Thema im privaten Bereich - und es bewegt viele Menschen. Die Lesung ist jedenfalls rappelvoll. Und nicht wenige sehen plötzlich geerbte Familienstücke mit anderen Augen.

Was tun, wenn man Gegenstände unbekannten Ursprungs erbt?

Für Geraubtes aus der NS-Zeit gibt es längst Provenienzforschungen in vielen Museen - bei kolonialem Erbe, zumindest im privaten Bereich, mangelt es bislang daran. Die Frage nach Unterstützung bei der Recherche durch Experten bewegt die Besucher ganz besonders an diesem Abend. Denn was macht man, wenn man einen solchen Gegenstand erbt?

"Das ist gar nicht so einfach", sagt Kuhn. "Aber ich würde sagen: Sich einfach an die ethnologischen Museen wenden und fragen - und vielleicht entsteht genau durch diesen Druck, der dadurch aufgebaut wird, eine Stelle, an die man sich offiziell wenden kann, denn das ist etwas, das fehlt. Was ich gerne anstoßen würde, ist, dass privaten Besitzern da auch eine Hilfestellung gegeben wird."

Kolonialismus in deutschen Wohnzimmern - das stark zunehmende Interesse an der privaten Provenienzforschung bezeichnet Nicola Kuhn als ein "gesamtgesellschaftliches Erwachen aus der Amnesie". Dafür braucht es vermehrte Aufmerksamkeit - und eben dringend eine Anlaufstelle für Ratsuchende, so das eindeutige Fazit des Abends!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 05.04.2024 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kunsthandwerk Museen