Kunstmuseum Wolfsburg: Internationale Kunst am Mittellandkanal Stand: 22.01.2024 10:24 Uhr Seit der Eröffnung 1994 präsentiert das Kunstmuseum Wolfsburg internationale, zeitgenössische Kunst in der Stadt am Mittellandkanal, produziert ausstellungsbegleitende Publikationen, baut kontinuierlich seine Sammlung aus und entwickelt innovative Vermittlungsformate.

Das Kunstmuseum Wolfsburg ist mit seiner Arbeit an dem gut vernetzten Standort zwischen Berlin, Braunschweig und Hannover global ausgerichtet. Die Ausstellungen orientieren sich an gesellschaftlich relevanten Fragen des aktuellen Zeitgeschehens. Die ausgewählten Kunstwerke der Gegenwart, aber auch Positionen der Klassischen Moderne sollen größere kulturelle Zusammenhänge für das Publikum begreifbar machen. In regelmäßigen Abständen stellen Einzel- und Themenausstellungen bedeutende künstlerische Positionen vor und untersuchen relevante Aspekte unserer menschlichen Kultur. Die zeitgenössischen Werke der eigenen Sammlung werden in thematisch wechselnden Präsentationen gezeigt. Minimal Art, Concept Art und Arte Povera markieren den zeitlichen Beginn der Sammlung im Kunstmuseum Wolfsburg. Dabei steht das Jahr 1968 als Zäsur für gravierende gesellschaftliche und künstlerische Umbrüche. Heute bekommen vor allem Künstlerinnen und Künstlern aus dem globalen Umfeld, deren Arbeiten sich mit den gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart auseinandersetzen, verstärkte Aufmerksamkeit. Seit 2020 verfolgt das Kunstmuseum Wolfsburg konsequent das Ziel, seinen ökologischen Footprint zu verbessern, nachhaltiger zu wirtschaften und den Energieaufwand zu reduzieren.

Ein Ort für alle

Das Museum hat sich zum Ziel gesetzt, Wissen zu teilen: Es versteht sich als Identifikationsort für die Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Region und spricht darüber hinaus ein internationales Publikum an. Der künstlerische Blick auf die Welt soll helfen, das globale Geschehen in seiner Komplexität zu verstehen. Mit innovativen und zeitgemäßen Methoden schafft die Kunstvermittlung analog wie digital, nachhaltig wirkende Erlebnisse und bedeutungsvolle Erfahrungen mit der Kunst.

Eine private und gemeinnützige Stiftung

Das Museum wird von einer privaten und gemeinnützigen Stiftung bürgerlichen Rechts getragen. Realisiert wurde es mit einer Anschubfinanzierung von Volkswagen, der Stadt Wolfsburg sowie privaten Spendern. Der Bau sowie der laufende Unterhalt wurden und werden von der in München ansässigen Holler-Stiftung getragen, gegründet von Asta und Christian Holler, den ehemaligen Eigentümern der Volkswagen-Versicherungsdienst GmbH (VVD).

Das Kunstmuseum Wolfsburg ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Kunstmuseum Wolfsburg Hollerplatz 1

38440 Wolfsburg

Tel. (05361) 266 90



Öffnungszeiten und weitere Informationen auf der Website des Museums

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen Ausstellungen