Stand: 10.02.2025 11:40 Uhr Figurentheatertage in Göttingen: 14 Ensembles zeigen ihre Stücke

Noch bis Ende Februar laufen die 40. Göttinger Figurentheatertage. Nach Angaben der Veranstalter sind in diesem Jahr insgesamt 25 Aufführungen an verschiedenen Orten geplant. Dabei werde alles gezeigt, was das Figurentheater zu bieten habe, hieß es: Marionetten, Masken und Stockpuppen kommen ebenso zum Einsatz wie Schattenspiele und Klappmaulfiguren, wie sie beispielsweise aus der Muppet-Show bekannt sind. Die 14 Ensembles aus ganz Deutschland zeigen bei den Figurentheatertagen sowohl Stücke für Kinder als auch für Erwachsene. Den Auftakt bildete am Samstag ein Maskenumzug durch die Innenstadt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.02.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen