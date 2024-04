Landschaftkenner auf Casper David Friedrich-Wegen auf Rügen

Wandern wie Casper David Friedrich auf Rügen Stand: 22.04.2024 11:53 Uhr

von Juliane Voigt

Der Weg führt zwischen zwei Feldern entlang, mit weitem Blick über leichte Hügel. Gelb schimmern die ersten Rapsblüten, im Hintergrund der Greifswalder Bodden. Dunkle Wolken hängen über der Landschaft mit Wandergruppe. Angeführt von dem Landschaftsökologen Hans-Dieter Knapp: "Das ist der Blickwinkel der Skizze Nummer 2 vom 16. August 1801. Es war damals offener. Der Blick war freier und die Richtung stimmt, bis Zur Goor, was man andeutungsweise dort in der Ferne sieht."

Eine Wanderung über die Insel Rügen auf der Suche nach dem Gemälde Landschaft mit Regenbogen. Caspar David Friedrich hat dafür auf Rügen gezeichnet. Hans Dieter Knapp hat mithilfe früher Landkarten die Wanderrouten des Malers rekonstruiert. Erstmal am Schreibtisch, wie der Landschaftsökologe erklärt: "Das ist jetzt spannend herauszufinden, wo er tatsächlich gestanden hat. Man kann und darf davon ausgehen, dass die Skizzen fast fotografische Belege der tatsächlichen Situation sind. Die Sepien sind Kompositionen und die Gemälde sowieso, das ist ja bekannt."

Wanderungen am Schreibtisch rekonstruiert

Verlassene Höfe, Baumgruppen, Anhöhen und Windmühlen sind in den frühen Landkarten verzeichnet. Dazu kommt die Geländekenntnis von Hans-Dieter Knapp. Es gibt Zeichnungen, da kann nur jemand, der die Insel Rügen so kennt wie er, entschlüsseln, wo der Zeichner gesessen hat: "Hinter dem großen Haken vom Vilm erscheint das zickersche Höft, und in dieser Achse kommen wir auf die Lauterbacher Straße zurück, die es noch nicht gab. Dann weiter hoch zum Zirkus, der noch nicht bebaut war, so dass der Blick von hier aus frei über die vorgelagerte Landschaft auf Vilm ging und in dieser Blickachse Mönchgut zu sehen war."

Die Wanderungen Friedrichs hat er am Schreibtisch herausgefunden und läuft sie in Etappen mit Interessierten nach. Knapp 20 sind an diesem Morgen dabei. Nach knapp drei Stunden erreicht die Gruppe eine Anhöhe. "Anhand der Landkarte kann man es wirklich identifizieren, dass er hier auf dem Weg von Garz kommend gesessen haben muss und gezeichnet und zwar hier hinter den Erlen", erklärt Knapp. "Die Anhöhe ist der Park von Putbus mit dem Schloss, das in diesem Bild zu sehen ist."

Landschaft hat einen Wert im Sinne der Wahrnehmung

Hannes Knapp hat alle sieben Wanderungen, die Caspar David Friedrich auf Rügen unternommen hat, so entschlüsselt. Der Landschaftsökologe hat 25 Jahre lang auf der Insel Vilm die Außenstelle des Bundesamtes für Naturschutz geleitet: "Es mag ungewöhnlich sein, wenn man sich als Botaniker mit einem Künstler beschäftigt und Kunstgeschichtler mögen das als Einmischung in ihre Zuständigkeit empfinden, aber mein Zugang ist die Landschaft - da begegnet man zwangsläufig Friedrich, der sich auf Rügen vor über 200 Jahren mit Landschaft beschäftigt hat."

Er vergleicht die Caspar David Friedrich-Blicke von einst mit der Landschaft heute. Nachwandern lassen sich viele Routen nicht mehr, findet er: "Da ist mir nochmal deutlich geworden, seine Skizzen und die Gemälde sowieso, gelten heute als Weltkultur. Das Original oder die Vorlagen dafür ist die rügensche Landschaft. Die Skizzen werden zu Millionen gehandelt und mit der Landschaft gehen wir um, als wäre sie nichts wert - und das ist ein Widersinn. Das Jubiläum von Friedrich und die Wertschätzung sollte uns Anlass sein, Landschaft Wert zuzugestehen, nicht im Sinne von Immobilienspekulationen sondern im Sinne von Wahrnehmung"

Wanderungen werden auch als Radtouren angeboten

Caspar David Friedrich hat Landschaft nicht als Kulisse gemalt, sondern als Seelenlandschaft seines Inneren. Er gilt damit als Begründer der romantischen Malerei. Über die "Landschaft mit Regenbogen" hat er später geschrieben: "Der liebe Gott lässt zwar seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte und spannt den Bogen der Gnade aus über die ganze Erde. Will aber der Maler einen Regenbogen darstellen, so muss er auch diese himmlische Erscheinung über eine dem erhabenen Gegenstande würdige Landschaft ausspannen." Und diese würdige Landschaft hat Caspar David Friedrich in seiner Zeit offenbar auf Rügen gefunden.

Der Verband Insula Rugia wird einige Wanderungen auch als Radtouren anbieten. Die fünf-stündige Wanderung um Putbus herum soll in diesem Jahr mit Infotafeln ausgeschildert werden - zum Nachwandern und zur allgemeinen Erbauung.

