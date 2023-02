Caspar David Friedrichs "Kreidefelsen" kommen erstmals nach MV Stand: 08.02.2023 09:17 Uhr In Greifswald starten die Vorbereitungen für das große Caspar-David-Friedrich-Jahr. Der weltberühmte Sohn der Stadt hätte 2024 seinen 250. Geburtstag gefeiert. Das Pommersche Landesmuseum hat am Dienstag schon einmal das Programm fürs kommende Jahr vorgestellt.

von Juliane Voigt

Wer kennt sie nicht, die Kreidefelsen von Rügen? Vielleicht auch von einem Spaziergang, aber doch vor allem von einem Bild. Die weißen Klippen ragen spitz in die Höhe, drei Menschen blicken auf die glitzernde Ostsee hinab. Normalerweise hängt es im Kunstmuseum Winterthur in der Schweiz. "'Die Kreidefelsen' - die Ikone Caspar David Friedrichs wird nach Greifswald kommen, zum ersten Mal nach Mecklenburg-Vorpommern", sagt Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder. "Wir freuen uns wirklich sehr sehr, dass das geklappt hat. Dass dieses Gemälde aus Winterthur nach Greifswald kommt und hier zu sehen ist."

Weitere Informationen Caspar David Friedrich: Poet der Landschaftsmalerei Als der große Landschaftsmaler 1840 starb, war er fast vergessen. Noch heute sind die Bilder Caspar David Friedrichs, aus denen die Sehnsucht nach der heilen Welt spricht, sehr gefragt. mehr

"Die Kreidefelsen" in Greifswald: Ringtausch macht's möglich

Das Bild "Die Kreidefelsen" bekommt im August und September 2024 sechs Wochen lang einen Ehrenplatz im Pommerschen Landesmuseum. Es ist eine Leihgabe zum Jubiläumsjahr. Seit 1930 war es in Privatbesitz und gehört jetzt einer Stiftung. Die Kunstwissenschaftlerin des Museums Birte Frenssen hat fast zehn Jahre gebraucht, um es in Greifswald zeigen zu können. "Das ist die Sammlung Oskar Reinhardt gewesen in Winterthur und dieser Sammler hat tatsächlich verfügt, dass die Bilder aus seine Stiftung nicht reisen dürfen", erklärt Birte Frenssen. "Das war ein Kunstsammler, der sehr für seine Bilder gelebt hat und Reisen ist für Bilder genau wie für Menschen auch anstrengend, aber in den letzten Jahren hat das Museum- auch um eigene Sonderausstellungen machen zu können - das gelockert." Dafür leiht Greifswald den Schweizern die Gemälde "Die Ruine Eldena im Riesengebirge" und "Die Felsenschlucht".

Ausstellung mit 60 Zeichnungen von Caspar David Friedrich

Neben den berühmten Gemälden des Künstlers, erfährt man im kommenden Jahr natürlich auch viel über den Werdegang Caspar David Friedrichs. Eine Ausstellung mit Zeichnungen von Caspar David Friedrich präsentiert den Museumsbestand. "Es sind 60 Zeichnungen und es ist somit der Bestand auch der frühen Zeichnungen. Man kann Friedrich hier als Schüler und als angehenden Künstler erleben", erklärt Frenssen. "Wir wollen mit einem Kalendarium erzählen, wie Friedrich zum Künstler wurde."

Weitere Informationen Caspar-David-Friedrich-Zentrum: Auf den Spuren eines großen Künstlers Die Dauerausstellung des Hauses widmet sich dem Lebensweg des Künstlers, seinen Motiven sowie der Haus- und Handwerksgeschichte. mehr

Wandern eines der zentralen Themen

Museumsleiterin Ruth Slenczka hat neben den Ausstellungen der Werke des berühmten Romantikers auch eine Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstlern angekündigt. Es wird ein Jahr mit vielen Aktivitäten im gesamten Stadtraum und der Umgebung. "Das Bild ist nur der Höhepunkt in einem großen Festival, das uns das ganze Jahr beschäftigen wird", sagt Ruth Slenczka. "Wir haben so ein bisschen das Thema Wandern - in 250 Schritten zu Caspar David Friedrich." Das Wandern sei auch ein zentrales Thema der frühen Romantik gewesen. "Wir denken, dass das mit unserem Heute eine Menge zu tun hat: das Unterwegssein, das Naturerleben, das physische aber auch das innere Sichbewegen."

Eine Wanderung durch das Museum, die zu einer Begegnung mit dem Künstler führt: multimediales Eintauchen in das Greifswald des Jahres 1818. Gleichzeitig soll der Mensch hinter dem weltberühmten Künstler sichtbar werden.

Zwei Kanarienvögel als Maskottchen

Henriette Maxin hat sich das Maskottchen des Jubiläumsjahres ausgedacht. "Was hat ihn fasziniert? Natürlich das Malen, das Wandern, seine Familie und dann das Züchten von Kanarienvögeln, das war sein Hobby", sagt sie. "Wir haben eine Künstlerin aus Schweden gefunden, die nahezu realistische Momentaufnahmen von kleinen Vögelchen machen kann." Die beiden Kanarienvögel heißen Roman und Tik. Sie werden die Ausstellungen und Aktivitäten des Fest-Jahres begleiten.

Galerie der Romantik wird nicht rechtzeitig fertig

Was wohl nichts wird zum Jubiläumsjahr, ist die Eröffnung der Galerie der Romantik. Der Antrag für den Neubau wird seit zwei Jahren vom Bundesministerium für Kultur und Medien geprüft. "Mit der Galerie der Romantik sind wir gerade noch ein bisschen im Wartestand aber wir sind ganz zuversichtlich, dass der Bau bald losgehen kann", sagt Museumsleiterin Ruth Slenczka. "Wann wir sie eröffnen, können wir im Moment noch nicht sagen, aber mit dem Jubiläum ist entschieden, dass es sie geben wird."

Am 20. Januar 2024 startet das Jubiläumsjahr in Greifswald. Im Herbst soll es mit einem Lichterfest enden. Das Museum, die Stadt und das Caspar-David-Friedrich-Zentrum planen zusammen Ausstellungen, Konzerte, Vorträge und Feste - auch an den Kreidefelsen auf Rügen.

Weitere Informationen 33 Min Inspired: Tanz den Caspar David Friedrich (S01/E02) Die Medienkünstlerin Johanna Keimeyer und Tanzperformer:in Pascal Schmidt lassen sich vom Gemälde "Der Wanderer über dem Nebelmeer" inspirieren. 33 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 07.02.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen