Ottifanten an der Elbe: Kunst von Otto Waalkes auf 37 Seecontainern Stand: 16.10.2023 16:47 Uhr An der Hamburger Elbe sind aktuell Otto Waalkes Ottifanten unterwegs: Auf Leinwände gespannt hängen sie derzeit als Teil von großflächigen Gemälden in Altona meterhoch an 37 Seecontainern.

Wer in den kommenden Wochen in Hamburg an der Elbe entlangspaziert, kann dabei am "Global Gate" meterhohe Kunst von Otto Waalkes betrachten. Am Cruise Center Altona steht nun ein aus 37 aufeinander gestapelten Seecontainern bestehendes Bauwerk, das dem Brandenburger Tor in Berlin nachempfunden ist. Daran angebracht sind zahlreiche, auf Leinwand gezogene Kunstwerke von Otto Waalkes. Die zeigen die großen Werke der Kunstgeschichte - und darin versteckt stets der berühmte Ostfriese oder mindestens einer seiner Ottifanten.

Ottifanten-Kunstinstallation macht Halt in Hamburg

Auf den 2.000 Quadratmetern Fläche finden sich Otto-Interpretationen von Werken von Gustav Klimt, Andy Warhol, René Magritte, Piet Mondrian und vielen mehr. Das große mobile Kunstwerk bleibt bis Mitte November in Hamburg. Zuvor war die Kunstinstallation bereits in Dubai und Frankfurt am Main zusehen. Der kooperierende Künstler war dort jeweils Leon Löwentraut. Nach der Station in Hamburg sollen noch weitere folgen.

