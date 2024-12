"Roncalli - Macht der Manege" gibt faszinierende Einblicke in die Zirkuswelt Stand: 31.12.2024 06:00 Uhr In "Roncalli - Macht der Manege" wird die Geschichte von Bernhard Paul erzählt, dem niemand die Gründung eines Zirkus zutraute. Die dreiteilige Serie kann bis zum 18. Juni in der ARD Mediathek oder am 4. Januar im Ersten gesehen werden.

Die dreiteilige Dokumentation erzählt hautnah, wie Bernhard Paul eine der beliebtesten deutschen Entertainment-Marken aufgebaut hat: eine Reise, die vor 50 Jahren mit einem Traum vom Zirkus beginnt und in zahllosen Kämpfen hinter der Manege gipfelt. Ein Zirkus, der heute in New York vor Stars wie Robert De Niro, Anne Hathaway und Scarlett Johansson spielt. Ein Mann, der in den 1970er- und 1980er-Jahren mit seiner Vision Poesie und Magie in die Welt zurückbringt und die Menschen in einer krisengeschüttelten Zeit wieder träumen lässt.

Roncalli: Anfangs belächelt, später ärgste Konkurrenz

Bernhard Paul unterschätzt, welchen Konflikt er mit seiner Revolution in der alteingesessenen Zirkuswelt provoziert. Althoff, Barum, Krone sind die Zirkusidole seiner Kindheit, zu denen er aufschaute, die jedoch kein zirkusfremdes Blut dulden. Zunächst belächelt, wird der Circus Roncalli im Laufe der Zeit zum ärgsten Konkurrenten. Intrigen, Verrat und öffentliche Demontage sind die Waffen, mit denen Bernhard Paul seinen Traum immer wieder in Gefahr sieht. Natürlich sehen die bereits Etablierten das anders. Sie werden, neben vielen Weggefährten des Circus Roncalli, in der Dokumentation zum ersten Mal zu Wort kommen und ihre Sicht der Geschichte in dieser spannenden Dokumentation schildern.

Mithilfe des Schokoladenfabrik-Erben und Schlagerstars André Heller gelingt es Bernhard Paul gegen alle Widerstände, seinen Traum von Roncalli wahr werden zu lassen. Doch zunehmend fühlt Paul sich von Heller in den Schatten gedrängt und verliert schließlich alles im Duell der Direktoren, versteckt seinen Zirkus im Schneetreiben vor den Schuldenfahndern und schmuggelt ihn von Österreich nach Deutschland. Hier will er das führende Zirkusland Europas erobern und dringt damit in das Revier der anderen Raubtiere ein. Versteckt in einer besetzen Fabrik, schart er treue Wegbegleiter um sich. Trauen kann er allerdings niemandem mehr.

"Roncalli - Macht der Manege" öffnet einen Blick hinter die Kulissen

Mit Kreativität, einer gehörigen Portion Schlitzohrigkeit und eisernem Willen kämpft Paul für die Wiederauferstehung von Roncalli. Das weckt die kampfbereiten Kontrahenten, die den Siegeszug mit allen Mitteln stoppen lassen wollen. Während die neue Form des Zirkus von Prominenten und Publikum gefeiert wird und schließlich sogar als erster westlicher Zirkus der Welt hinter den Eisernen Vorhang nach Moskau eingeladen wird, explodiert erst die Konkurrenz - und dann Tschernobyl. Die Reaktorkatastrophe bringt das erste internationale Gastspiel von Roncalli beinahe zum Scheitern. Dass der Feind aber nicht in der damaligen Sowjetunion, sondern in der eigenen Manege sitzt, damit rechnet niemand. Genauso wenig, wie 40 Jahre später in New York gefeiert zu werden. Davon wagt zu dieser Zeit keiner zu träumen.

"Roncalli - Macht der Manege", koproduziert von NDR, WDR und SWR, erzählt mit privatem Archivmaterial, magischen Bildern und den Stars der Manege die Geschichte des in New York als "beliebtester Zirkus Europas" gefeierten Stücks Popkultur made in Germany. Die packende Dokumentation öffnet einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, welchen abenteuerlichen Weg Bernhard Paul gehen musste, um seinen Traum von einem Zirkus zu realisieren.

Zum ersten Mal ließ Familie Paul, zu der auch TV-Star Lili Paul-Roncalli gehört, die Kameras so nah an sich heran: von Köln nach Mallorca und Wien bis nach New York. Gemeinsam durchleben die Pauls, ihre Weggefährten und Kontrahenten noch einmal die "Reise zum Regenbogen", bevor einer der letzten großen Zirkus-Patriarchen mit seinem 50-jährigen Jubiläum im Jahr 2026 die Glocke läutet für alles, was danach kommt. Dieses Erbe ist faszinierend, innovativ - aber Pauls Fußstapfen sind riesig.

