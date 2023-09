Stand: 21.09.2023 19:34 Uhr Circus Roncalli stellt Weihnachtsdorf in Hannover vor

Der Circus Roncalli eröffnet dieses Jahr ein Weihnachtsdorf auf dem Bahnhofsplatz in Hannover. Am 27. November startet die Aktion auf dem Ernst-August-Platz und wird bis zum 30. Dezember für die Besucher geöffnet sein. Das Projekt wurde gemeinsam mit der Deutschen Bahn, Eigentümerin des Vorplatzes, und der Stadt Hannover organisiert. Geplant ist eine große Lichtprojektion auf den Hauptbahnhof, ein historisches Riesenrad sowie 60 Buden im Fachwerkstil. Zusätzlich soll es einen wöchentlich wechselnden Stand geben, an dem kreative Händler aus der Region Hannover ihre Ware verkaufen können.

