Mediathektipps: "Kafka", "Der Giftanschlag von Salisbury", "Knast in Deutschland" Stand: 23.03.2024 11:17 Uhr In unseren Mediathekentipps geht es um den Schriftsteller Franz Kafka, den Giftanschlag auf den Geheimagenten Sergej Skripal im englischen Salisbury und den Alltag in deutschen Gefängnissen.

von Silke Lahmann-Lammert

Am 3. Juli jährt sich der Todestag von Franz Kafka zum 100. Mal. Grund genug, eine Fernsehserie über den Schriftsteller zu drehen. Damit daraus keine langweilige Künstlerbiografie wird, haben die Produzenten einen Drehbuchschreiber engagiert, der kluge Unterhaltung garantiert: Den Bestsellerautor Daniel Kehlmann.

Wie zu erwarten, ist dabei keine Geschichte herausgekommen, die den Schriftsteller in den Himmel hebt. Kafka - erfahren wir - ist ein liebenswerter Sonderling. Getrieben von den eigenen Prinzipien. Die Serie begleitet den Schriftsteller und seinen Freund und Förderer Max Brod nicht nur auf literarische Höhenflüge, sondern auch in die Niederungen des Lebens…

Joel Basman, David Kross, Nikolas Ofczarek, Liv Lisa Fries, Charly Hübner und Katharina Thalbach sind nur einige der Namen auf der hochkarätigen Besetzungsliste. Alle sechs Folgen von "Kafka" gibt es schon jetzt in der ARD Mediathek.

"Der Giftanschlag von Salisbury" - Atemberaubend spannend

Am 4. März 2018 werden auf einer Parkbank in Salisbury ein Mann und eine Frau bewusstlos aufgefunden. Als der Name des Bewusstlosen bekannt wird, schrillen bei Polizei und Geheimdiensten die Alarmglocken: Sergei Skripal, ein ehemaliger Mitarbeiter des russischen Nachrichtendienstes, der für die Briten Militärgeheimnisse ausspioniert hat. Schon bald ist klar: Skripal und seine Tochter Yulia sind vergiftet worden. Mit Nowitschok - eine der gefährlichsten Substanzen, die es gibt.

"Also, wenn es auf einem Kleidungsstück ist…. ?"

"Ja, es kann gut gehen, Tage oder Wochen, wenn Sie die Stelle nicht berühren."

"Aber sobald sie es tun: Tja, man kennt die Folgen." Zitat aus "Der Giftanschlag von Salisbury"

Eine vierteilige Serie der BBC erzählt - ganz nah an den realen Ereignissen -, wie knapp Salisbury einer Katastrophe entgangen ist. Atemberaubend spannend und - nach dem Tod des Kreml-Kritikers Nawalny - aktueller denn je: "Der Giftanschlag von Salisbury". Alle vier Folgen nur noch bis zum 31. März in der Arte-Mediathek.

Gefängnis-Alltag in Deutschland

Im Hochsicherheitsgefängnis Bruchsal sitzen vor allem Schwerverbrecher. Wie leben die Männer hinter Gittern? Wie sehen sie sich selbst und die Verbrechen, die sie begangen haben? In ihrer gut recherchierten Doku geben Jochen Köhler und Toni Salzl Einblick in den deutschen Gefängnisalltag. Abrufbar in der ZDF-Mediathek: "Knast in Deutschland - Mehr als lebenslänglich".

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Sonnabend | 23.03.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm