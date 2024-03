Mediathektipps: "Die Codebrecherin", "Ab 18" und "She's Music" Stand: 18.03.2024 11:35 Uhr In unseren Mediathekentipps geht es um eine beeindruckende Amerikanerin, die mit ihren Fähigkeiten im Zweiten Weltkrieg kriegsentscheidend war, um junge Erwachsene auf ihrem Weg ins Leben und um deutsche Musikerinnen.

von Katja Eßbach

Die junge Berliner Sängerin Elen hat es geschafft. Sie kann mittlerweile von ihrer Musik leben. Angefangen hat sie als Straßenmusikerin. "Im Prinzip stellt man einen Koffer hin, bringt sich - wenn nötig - vielleicht auch einen Verstärker mit und fängt einfach an. Klingt total easy, wenn die Hemmschwelle nicht wäre und die Aufregung", erzählt sie. Musik ist alles, was Elen interessiert, dafür hat sie sogar die Schule abgebrochen. Der Erfolg kam nicht gerade über Nacht, sie hat ihn sich hart erarbeitet. Und sie bricht mit dem Klischee der coolen Großstadtmusikerin: Inzwischen lebt sie auf einem kleinen Hof nahe der polnischen Grenze.

Die Dokureihe "She's Music" stellt vier Musikerinnen und ihre Geschichten vor. Es geht um Authentizität, Idealismus und Kommerz. Und wie man den eigenen Weg im harten Musikgeschäft findet. Alle Folgen stehen ein Jahr in der ARD-Mediathek.

"Die Codebrecherin" in der arte-Mediathek

Eine der besten Krypto-Analytikerinnen der Welt war der breiten Öffentlichkeit bis vor ein paar Jahren vollkommen unbekannt. Ihr Name: Elizebeth Smith Friedman, geboren 1892. Nach einem Studium war ihr erster Job ziemlich ungewöhnlich. Ihr Arbeitgeber war der reiche Kaufmann George Fabyan. Sein Hauptinteresse galt damals einem literaturhistorischen Projekt. Er will beweisen, dass Shakespeares Werke eigentlich aus der Feder von Francis Bacon stammen. Dafür soll Elizebeth einen versteckten Code in Shakespeares Texten finden. Das misslingt, weil es diesen Code einfach nicht gibt. Wenig später ist Elizebeth erfolgreicher. Gemeinsam mit ihrem Mann wird sie während des Ersten Weltkrieges Codebrecherin für das amerikanische Militär.

Die Friedmans entwickeln neue Entschlüsselungsmethoden und können alle Codes knacken. Ihr Meisterstück liefert Elizebeth dann Jahre später ab. Sie trägt dazu bei, dass der berüchtigte deutsche Enigma-Code entschlüsselt werden kann. Nach zwei Monaten entdeckt sie einen Riss im Panzer der Enigma. Sie fängt 28 Nachrichten ab, die wohl aus Fahrlässigkeit mit demselben Schlüssel verschickt worden sind. Die Lorbeeren für diesen Erfolg erntet im Übrigen ein Mann: der damalige FBI-Chef J. Edgar Hoover. Die Dokumentation "Die Codebrecherin" erzählt die unglaublich spannende, wahre Geschichte einer Frau, die erst postum gebührend gewürdigt wird. Zu sehen ein Jahr lang in der Arte-Mediathek.

Dokumentarfilmreihe "Ab 18" in der 3Sat-Mediathek

Leonard ist Mitte 20 und hat die Glasknochenkrankheit. Seine Geschichte wird in der Dokumentarfilmreihe "Ab 18" erzählt, die junge Leute auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden begleitet. Leonard ist Drehbuchautor und Regisseur, verarbeitet seine Krankheit auch in seinen Filmen. In fünf weiteren Filmen geht es unter anderem um eine Moskauer Castingdirektorin, die wegen des Ukraine-Krieges aus Russland flieht und um Günni, der in Thüringen seine Version des amerikanischen Traums lebt. Alle Filme können ein Jahr in der 3Sat-Mediathek abgerufen werden.

