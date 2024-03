Mediathektipps: "Come as you are", "Wie Ikea den Planeten plündert" und "Push" Stand: 02.03.2024 12:58 Uhr Eine ungewöhnliche Komödie über drei Menschen mit Behinderung, eine Dokumentation über den Möbelgiganten Ikea und eine ungewöhnliche Serie über Hebammen sind unsere aktuellen Mediathektipps.

"Push": Sechsteilige Drama-Serie über drei Hebammen in der ZDF Mediathek

"Laaaange ausatmen … sehr gut!" Anna und Nalan sind Hebammen in einer Klinik. Ihr Arbeitsalltag besteht aus geplatzten Fruchtblasen, schmerzenden Brüsten, Beckenendlagen und und und. Privatleben? Schwierig.

"Schaffst du's bis Mittag nach Hause?"

"Das kann ich dir noch nicht sagen, sorry." Szene aus der ZDF-Serie "Push"

Zu den beiden stößt Greta, die Hebammenstudentin, für die der Klinikalltag mit neuen Erkenntnissen startet.

"Warum soll ich Sie eigentlich siezen und Sie duzen mich wie selbstverständlich?"

"Ganz einfach: Hebammenstudentin - Oberärztin."

"Und deshalb hab ich weniger Respekt verdient?"

"Respekt muss man sich erarbeiten." Szene aus der ZDF-Serie "Push"

Anna Schudt spielt Anna, die erfahrenste Hebamme auf der Station. Für die Schauspielerin war es eine besondere Drehzeit: "Das Schönste für mich war zu erleben, dass wir alle aus so Drehtagen rausgegangen sind und dachten, wir haben grad ein Kind bekommen! Das war ein tolles Erlebnis."

In der ungewöhnlich realistischen Serie "Push" dreht sich alles um den Hebammenalltag und das Thema Geburt und sie lässt auch viel Raum, um das Privatleben der Darsteller zu entwickeln.

"Wie Ikea den Planeten plündert": Umwelt-Doku in der Arte Mediathek

Wir kennen sie alle, die Billys, Klippans, Pax oder Ektorps. Und fast jeder hat wohl irgendwas von Ikea zu Hause stehen. Ikea ist der weltweit führende Möbelhersteller - und verarbeitet pro Jahr 20 Millionen Kubikmeter Holz. Einen Baum alle zwei Sekunden. In der Doku heißt es: "Es ist ein Monstrum, dass Unmengen Holz verschlingt."

Ikea tut offenbar was dagegen, pflanzt nach eigenen Angaben für jeden gefällten Baum zwei neue. Aber die Vorwürfe von Waldschützern reißen nicht ab. Zu Recht?

Das sind jahrtausendealte Wälder. Aus denen macht man Möbel, die vielleicht später auf der Deponie landen und verbrannt werden. Szene aus der Arte-Doku "Wie Ikea den Planeten plündert"

In "Wie Ikea den Planeten plündert" zeigt Arte die Verbindungen des Möbelproduzenten mit der illegalen Holzproduktion und hat dafür die Produktionskette von Ikea ein Jahr lang verfolgt. Die Dokumentation ist bis Anfang Juni in der Arte Mediathek zu sehen.

"Come as you are - Roadtrip ins Leben": ZDF Mediathek

Scotty sitzt tagsüber im Rollstuhl. Nachts im Bett träumt er von seiner ebenso attraktiven wie unerreichbaren Physiotherapeutin Becky. Scotty hatte noch nie Sex.

Das ist nicht leicht, ne?

Womit?

Dicke Eier.

Scheiße, Mann. Die sind schon versteinert. Szene aus dem Film "Come as you are"

Ein Problem, dass Scotty mit dem fast blinden Mo teilt und mit Matt, der auch Rollifahrer ist. Als Scotty von einem Bordell hört, das nur für körperlich Behinderte ist, schmiedet er mit Mo einen Plan.

"Mein blinder Kumpel Mo und ich wollen fahren, aber wir brauchen noch einen wegen der Kosten für den Van."

"Du willst dorthin fahren?"

"Wir sagen zu den Eltern, dass wir zu den Grate Lakes fahren. Stattdessen lassen wir uns ein paar Tage die Flöten polieren von französisch-kanadischen Göttinnen." Szene aus dem Film "Come as you are"

Es braucht etwas Überzeugungsarbeit, aber dann ist Matt mit von der Partie und es beginnt ein Road-Trip mit vielen Überraschungen. Witzig, frech und feinfühlig geht die US-amerikanische Komödie "Come as you are" mit einem Tabuthema um: Der Wunsch nach Sex bei Menschen mit Behinderung. Basierend auf einer wahren Geschichte. Zu sehen bis zum 18. März in der ARD Mediathek.

