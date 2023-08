Mediathektipps: "Hullraisers", "Damaged Goods" und "The Paradise" Stand: 05.08.2023 06:00 Uhr Die Mediatheken halten kleine Stimmungsaufheller für verregnete Sommertage bereit. Da kämen die zwei Comedy-Serien "Hullraisers" und "Damaged Goods" sowie die sehenswerte historische Serie "The Paradise" in Betracht.

von Melanie von Bismarck

"Hullraisers": Schnell, schrill, deftig und sehr englisch

Toni ist schwer gelangweilt. Im englischen Städtchen Hull führt die 34-Jährige das Leben einer Hausfrau und Mutter zwischen kritischer Schwiegermutter und nervigen Bastelarbeiten für grauenhafte Kinderfeste. Sie sehnt sich nach Vergnügungen.

"Gott, ich vermisse solche Nächte, in denen so wirklich alles passiert - abstürzen mit irgendeinem Kerl, dann mit ihm nach Hause, niemand weiß, wo man ist." Filmzitat

Toni will nicht enden wie ihre Schwester Paula, die resigniert zu Hause hockt und Tag für Tag mit der renitenten Teenagertochter kämpft. Freundin Rona - die macht es richtig!

"Geh' mit mir aus, Rona"

"Du bist doch für so etwas gar nicht mehr einsatzfähig, Toni. Das ist was für Profis."

"Ich bin verdammt einsatzfähig." Filmzitat

Schnell, schrill, deftig und sehr englisch erzählt die Comedy-Serie "Hullraisers" vom Leben der drei Frauen und ihren Ausflügen ins Vergnügen. Die sechs kurzen Episoden sind bis zum 27. August in der ZDF-Mediathek abrufbar.

"Damaged Goods": Comedy-Serie mit Tiefgang

"Meine Freunde und ich, wir waren hässliche Teenager. Gott sei Dank sind wir heute sowas von hot. Und unzertrennlich. Waren wir zumindest. Bis ich angefangen habe, immer mehr Bomben in unseren Freundschaftspalast zu werfen." Filmzitat

Nola und ihr Podcast stehen im Mittelpunkt der deutschen Serie "Damaged Goods". Nola, ihre Mitbewohnerin Hennie, der Aufreißer Mads, der schwule Hugo und die Künstlerin Tia bilden seit ihrer gemeinsamen Gruppentherapie im Teenageralter ein eingeschweißtes Team.

"Das sind die besten Menschen der Welt. Und keiner will mehr etwas mit mir zu tun haben." Filmzitat

Denn aus Frust über ihr gescheitertes Psychologiestudium produziert Nola einen Podcast - ohne ihre Freunde einzuweihen. Die hektisch geschnittene erste Folge prescht durch das mehr oder minder desaströse Liebesleben der Protagonist*innen und ihr Partytreiben. Wer dran bleibt, wird belohnt mit kleinen Dialogperlen, mehr Tiefgang und viel Spielfreude. Acht Episoden der Comedy-Serie "Damaged Goods" stehen bis zum 19. August in der ARD Mediathek.

"The Paradise": Unterhaltsame Lehrstunde in Sachen Kapitalismus

Im England der 1870er-Jahre stellt sich die junge Denise in dem neuen Warenhaus vor. Es trägt den verheißungsvollen Namen "The Paradise". Das kleine Bekleidungsgeschäft ihres Onkels gleich gegenüber steht derweil kurz vor dem Ruin. Der umtriebige Unternehmer Muray, ein junger attraktiver Witwer, führt das Paradise.

"Wir werden annoncieren, dass die Preise für alles großzügig reduziert sind." Filmzitar

Für seine gewagten Investitionen braucht Muray Geldgeber. Der reiche Vater seiner zukünftigen Verlobten zögert:

"Muss man sich da nicht eine Frage stellen, hat die Welt das nötig, noch mehr Parfüms und noch mehr Petticoats."

"Nötig, das ist nicht die Frage, Sir, ich handle mit Begehrlichkeiten." Filmzitat

Verdrängungswettbewerb, Unternehmertum, die Kunst der Verführung zum Konsum - die historische BBC-Serie "The Paradise" liefert eine unterhaltsame Lehrstunde in Sachen Kapitalismus, eingebettet in kleine und großen Intrigen und Liebesgeschichten. Die Vorlage lieferte Emile Zolas Roman "Das Paradies der Damen". 1881 recherchierte Zola dafür in den modernsten Kaufhäusern von Paris die Arbeitsbedingungen und die modernen Marketingtricks. Zu sehen ist Serie "The Paradise" noch bis zum 29. September in der Arte Mediathek.

