Dreh zu "Harter Brocken": Ein Hauch von Hollywood im Harz Stand: 14.11.2024 06:00 Uhr Seit Mitte Oktober wird in und rund um Sankt Andreasberg der zehnte Teil der Krimireihe "Harter Brocken" gedreht. Im Mittelpunkt steht wie immer Dorfpolizist Frank Koops, gespielt von Aljoscha Stadelmann. Beitrag anhören 3 Min

von Bita Schafineya

Seit 2015 zeigt die ARD die beliebte Serie zur besten Sendezeit im Ersten. Eigentlich war gar keine Reihe geplant, doch die Folgen entwickelten sich zu Quotenschlagern. In Sankt Andreasberg wird gerade eine Szene der neuen Folge mit dem Dorfpolizisten gedreht. Frank Koops findet mehrere leere Eimer, in denen sich eigentlich Drogen befinden sollten. In der zehnten Folge treiben Holländische Dealer ihr Unwesen in der kleinen Harzstadt:

"Die sind alle leer. Das Reifenprofil ist identisch mit dem vom Unfallort. Gunnar tötet ihn und verletzt die Holländerin mit seinem Messer und peng - sie tötet Gunnar. Dann nimmt sie die Drogen, fährt auf die Autobahn und weg ist sie, Richtung Holland oder Berlin. Ich informiere die Bundespolizei, die Spurensicherung und kümmere mich um Jonas Mutter." Dialog aus der neuen Folge von "Harter Brocken"

Einwohner freuen sich über Trubel in Sankt Andreasberg

Die Sankt Andreasberger freuen sich jedes Mal auf den Trubel mit den Kameras, Schauspielern und Action. Sandra Kirchstein kommt ganz zufällig bei den Dreharbeiten vorbei, findet es richtig spannend und aufregend: "Es ist komisch, wenn man das Schild liest: 'Wir begrüßen das Team vom Harten Brocken', weiß man erst nicht, was einen erwartet. Heute Morgen wollte ich Brötchen holen und stand plötzlich in der Straßensperrung und habe mich gewundert, was hier los ist."

Auch die Sankt Andreasbergerin Gudrun Schläger versucht, so oft es geht bei den Dreharbeiten zuzugucken: "Es gibt auch viele Touristen, die in ihrem Urlaub die Drehorte aufsuchen möchten, diese Hotspots kennenlernen möchten."

Harzer Drehorte mit Wiedererkennungswert

Die Sparkasse war unter anderem schon einmal Drehort, ebenso wie der Glockenberg und die steilste Straße des Harzes mitten im Ort. Aber auch andere Städte im Südharz wie zum Beispiel Bad Lauterberg oder das Kloster in Walkenried dienten schon als Kulisse. Für Schauspieler Antonije Stankovic bietet das Deutsche Mittelgebirge die perfekten Drehorte: "Ich mag das Licht total. Ich finde es so toll, wenn die Sonne untergeht, wie das Licht so durch die Bäume scheint. Auch wenn es eigentlich erstmal traurig aussieht, dass die ganzen Fichten tot sind, hat es etwas Schönes, wenn die von der Sonne beleuchtet werden."

Neubesetzungen mit Krimi-Erfahrung

Der Schauspieler Antonije Stankovic ist neu im Team. Auch der Postbote Heiner bekommt ein neues Gesicht: Moritz Führmann, der bisher in der Rolle zu sehen war, wird nicht mehr dabei sein. Seinen Part übernimmt Jakob Benkhofer. Aber auch der ist krimierfahren. Zu sehen war er schon in Serien wie "Notruf Hafenkante", "Stralsund" oder dem sonntäglichen Tatort. Bewohnerin Gudrun Schläger ist schon ganz gespannt auf die neuen Schauspieler, auch wenn sie Aljoscha Stadelmann inzwischen in ihr Herz geschlossen hat: "Der Aljoscha kommt immer ganz easy rüber, eigentlich so ein bisschen drömelig und langsam. Er bringt es auf den Punkt und das ist irgendwo immer eine schöne Geschichte", findet Gudrun Schläger. Als Koops ermittelt Stadelmann auch dieses Mal zusammen mit seiner Kollegin Anna Fischer, die in die Rolle der Mette Vogt schlüpft.

Bergstadtverein steht dem Filmteam zur Seite

Die Schauspieler und das Filmteam übernachten in der kleinen Bergstadt - in Ferienwohnungen oder Hotels. Die Crew ist von ihrem Arbeitsplatz mehr als begeistert. Mit frisch gebackenem Kuchen und kleinen Leckereien empfängt sie der Bergstadtverein regelmäßig zum Mittagessen, erzählt Vereinsvorsitzende Brigitte Rieger:

"Wir helfen, wo wir können, wenn irgendwo Equipment fehlt oder wenn Fragen aufkommen. 'Wo finden wir was?' 'Was können wir tun?' Dann haben wir hier Mitglieder, die gerne helfen. Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal ein Public Viewing gemacht, zusammen mit der Leiterin des Stücks und auch einigen Schauspielern, die vor Ort live dabei waren. Das hat richtig viel Spaß gemacht und den Andreasbergern super gut gefallen", berichtet Brigitte Rieger.

Bis Mitte November wird noch gedreht. Wann die zehnte Folge von "Harter Brocken" über den Bildschirm flimmern wird, steht allerdings noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 12.11.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Serien Spielfilm Krimis