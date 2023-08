Serie "Informant": Jürgen Vogel will Anschlag auf die Elphi verhindern Stand: 03.08.2023 07:40 Uhr Ein Terroranschlag auf die Elphi: Das ist das Horrorszenario der Miniserie "Informant", die gerade in Hamburg gedreht wird. Kerry Rügemer hat Hauptdarsteller Jürgen Vogel und Co-Darstellerin Elisa Schlott getroffen. Beitrag anhören 3 Min

von Kerry Rügemer

"Informant" - so der vorläufige Titel der Miniserie von NDR, ARTE und der ARD Degeto - soll im kommenden Herbst als Sechsteiler ins Erste kommen. Momentan laufen die Dreharbeiten in und um Hamburg. Einige Szenen sind gerade im Schanzenviertel gedreht worden: in der Volkshochschule und auf einem Parkplatz. Genau dort hat sich NDR Reporterin Kerry Rügemer mit Jürgen Vogel und Co-Darstellerin Elisa Schlott in einer Drehpause getroffen.

Jürgen Vogel spielt LKA-Mann Gabriel Bach

"Ein Hübscher! Ein sehr, sehr attraktiver junger Mann! Eine meiner hübschesten Figuren, die ich bisher gespielt habe!" So beschreibt Jürgen Vogel grinsend seine Rolle des LKA-Mannes Gabriel Bach. Die Stimmung am Set ist trotz des grauen Himmels bestens, es wird viel gelacht und es dauert ein bisschen, bis es dann ein wenig seriöser wird.

"Wir sind ja beide Polizeibeamte - ich bin LKA, du bist BKA - und wir versuchen einen vermeintlichen Terroranschlag zu vereiteln", erklärt Jürgen Vogel knapp die Handlung.

Elisa Schlott dreht an der Seite ihres Kindheitshelden

Wir - das ist neben Vogel seine junge Kollegin Elisa Schlott, die die ambitionierte Holly Valentin spielt. "Der Jürgen ist für mich so etwas wie ein Kindheitsheld durch 'Emil und die Detektive' und deshalb fand ich das natürlich supercool, mit ihm zusammen zu arbeiten", freut sich die 29-Jährige.

Einzelheiten werden noch nicht verraten - immerhin soviel: "Es gibt einen Verdachtsmoment, dass etwas in der Elbphilharmonie stattfindet und was vereitelt werden muss. Es stellt sich später raus, dass es anders läuft. Es findet woanders statt. Man vermutet natürlich, dass es ein Terroranschlag ist und dass es terroristische Gründe hat - ist aber bei uns ein bisschen gemixt mit Drogen. Also, die Quelle, aus welchem Milieu das so entstand, ist eine Mischform aus Drogenmilieu und auch Terror", erklärt Elisa Schlott.

Vogel begeistert von Szenen in der Elphi

Jürgen Vogel war vor den Dreharbeiten noch nie in der Elphi. Sie hat ihm gefallen: "Sehr, sehr schön! Jetzt weiß ich auch, warum das so teuer war! Nein, wirklich sehr schön! Auch die Akustik! Wir hatten ja auch wirklich ein Orchester da, weil wir auch Szenen mit dem Dirigenten haben und da spielt auch ein Orchester eine große Rolle, auch Figuren und Personen aus diesem Orchester. Es war wirklich toll. Die haben das auch echt gut gemacht - es hat mich auch schon berührt", gibt der 55-Jährige zu.

Weitere Informationen Die tausend Gesichter der Elbphilharmonie Die Elbphilharmonie ist unbestritten eine neue Hamburger Attraktion. Ein Rundgang durch die Stadt zeigt die vielen faszinierenden (und überraschenden) Ansichten des Konzerthauses. mehr

Adaption der BBC-Serie "Informer"

"Informant" ist eine Adaption der britischen BBC-Serie "Informer". Das deutsche Drehbuch stammt von Matthias Glasner, der auch Regie führt. Jürgen Vogel lobt die detaillierte Beschreibung der einzelnen Charaktere, auch die seiner Figur. Dadurch fällt es ihm und seiner Kollegin leicht, sich sehr spontan auf die jeweilige Szene zu konzentrieren:

"Das sind schon so Lebensläufe und Erklärungen - so: alt, müde, Herzschmerzen, er will eigentlich nicht mehr, dann überwindet er sich. Und so hat er für jede Situation immer eine Beschreibung, die einem einen Leitfaden geben, wo du dich als Figur gerade befindest. Und das ist so normalerweise in Büchern nicht drin und du musst dir das Alles erarbeiten, deshalb ist die Vorbereitung bei anderen Sachen viel komplizierter. Hier ist es sehr unmissverständlich, weil Matthias diese Beschreibungen immer schon mit liefert", lobt Vogel den Drehbuchautoren Matthias Glasner.

Dreharbeiten dauern bis Ende Oktober

Gedreht wird noch bis Ende Oktober. Wie und wo genau der vermutete Anschlag auf die Elphi stattfindet - das verrät niemand am Set. Und dann geht die Pause zu Ende, die Stimmung steigt wieder. Jürgen Vogel verrät im Gehen schnell noch, wie er sich seine Zukunft vorstellt: "Ich bin ja Ex-Model - ich habe als Model angefangen und ich werde auch als Model wieder aufhören", verkündet der Schauspieler lachend.

Weitere Informationen Jürgen Vogel - Ausgezeichneter Außenseiter Keiner verkörpert raue Typen besser als Jürgen Vogel. Der aus Hamburg stammende "Bad Boy" hat in mehr als 100 Filmen mitgespielt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 03.08.2023 | 07:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm Krimis