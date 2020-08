Stand: 25.08.2020 17:47 Uhr - NDR Kultur

Nordische Filmtage Lübeck im Kino und online von Thorsten Philipps

Die Nordischen Filmtage finden vom 4. bis 8. November als sogenanntes "hybrides" Filmfestival in Lübeck statt. Ein Teil des Programms soll unter Einhaltung der Corona-Vorgaben in den Festivalkinos laufen. Eine Auswahl von Filmen und Sonderveranstaltungen soll zudem auch online gesehen werden können, um "die Zugangsbeschränkungen in den Spielstätten auszugleichen und auch den Daheimgebliebenen ein gewisses Festivalgefühl zu vermitteln", so die künstlerische Festivalleitung Linde Fröhlich in ihrem Sommergespräch am Dienstag in der Hansestadt.

Nordische Filmtage rechnen mit etwa 10.000 Kinofans

Es wird mit 150 Filmen rund 25 Prozent weniger Filme geben als in vergangenen Jahren. Normalerweise kommen im November mehr als 30.000 Kinofans zu den Nordischen Filmtagen nach Lübeck. In diesem Jahr rechnet die neue Festivalleiterin Susanne Kasimir mit rund 10.000 Besucherinnen und Besuchern - wenn die Filme überhaupt in den Festivalkinos gezeigt werden können. Zwar gibt es auch einen Plan B - ohne Besuch im Kino, nur mit Online-Streaming -, aber die neue Festivalmanagerin ist optimistisch. "Wir wollen ein Hotspot für die Kinos werden und kein Corona-Hotspot."

Retrospektive zum Thema "Fischermen's Film"

20 Filme werden in diesem Jahr zu dem Thema "Fishermen’s Film" in der Rubrik Retrospektive gezeigt, so der zuständige Kurator Jörg Schöning. "Sie zeigen einen Berufsstand, die Fischerei, zwischen Idylle und Industrie." Als Eröffnungsfilm der Retrospektive läuft der isländische Film "Ingalo im Grünen Meer" von 1992.

In ihrem Spielfilmdebüt erzählt die Isländerin Ásdís Thoroddsen die Emanzipationsgeschichte einer jungen Frau, die sich in der rauen Welt des Fischfangs behauptet. Hauptdarstellerin ist die aus der Fernsehserie "Das Duo" bekannte Schauspielerin Sólveig Arnarsdóttir. Aus Estland kommen gleich drei restaurierte Filme ins Programm - "Rocks Under Water" von Viktor Nevežin aus dem Jahr 1959, "Men From the Fisherman's Village" von Jurü Müür von 1961 und die Romanverfilmung "The Smacking Sea" von 1981.

Neuer Jugendjurypreis

Zum ersten Mal kann in dieser Ausgabe jeder Kinofan die Filmpreisverleihung live miterleben - über das Internet. Außerdem gibt es einen neuen Preis - den mit 5.000 Euro dotierten Preis der Jugendjury. Dadurch wird das Festival-Preisgeld mit 57.000 Euro so hoch sein wie nie zuvor. Der Norddeutsche Rundfunk ist Medienpartner und vergibt den mit 12.500 Euro dotierten NDR Spielfilmpreis.

