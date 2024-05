Wer war Franz Kafka? ARD-Serie über den Autor im NDR Fernsehen Stand: 09.05.2024 20:23 Uhr Wer war Franz Kafka? Das zeigt eine Miniserie von ARD und ORF. Am Sonnabend, 11. Mai, laufen alle Folgen ab 20.15 Uhr im NDR Fernsehen. Die sechs Episoden stehen bereits in der ARD Mediathek.

Wer war Kafka? Ein herausragender Schriftsteller, Wegbereiter der literarischen Moderne, das sagt der Kanon. Wie aber steht es um den Menschen Franz Kafka? Wie hat der Schöpfer einiger der ikonischsten Texte des 20. Jahrhunderts gesprochen, gefühlt, geliebt? Unterstützt von Fachberater Reiner Stach hat Bestsellerautor Daniel Kehlmann gemeinsam mit seinem Freund und Regisseur David Schalko eine ambitioniert erzählte sechsteilige Serie entworfen, die von den drei großen Lieben Kafkas und dem schwierigen Verhältnis zu seinem tyrannischen Vater handelt und von seiner engen Freundschaft zu Max Brod, der seinen letzten Willen verriet und ihm so den Weltruhm sicherte.

"Mit purer, reduzierter, schnörkelloser Sprache entwarf Franz Kafka mehrdeutige Parabeln, düster, komisch, beklemmend zugleich. Kein anderer deutschsprachiger Schriftsteller des 20. Jahrhunderts hat weltweit so viel Aufmerksamkeit gefunden, kein anderer steht mit seinem Namen und dem Begriff 'kafkaesk' auch in zahlreichen anderen Sprachen als Synonym für Verhältnisse, die als absurd, rätselhaft und mysteriös wahrgenommen werden", sagt Christian Granderath, Leiter der Abteilung Film, Familie & Serie NDR.

Besetzung mit großartigem Ensemble und Joel Basman als Franz Kafka

David Schalko hat für die Serie "Kafka" ein großartiges Ensemble zusammengestellt: mit Liv Lisa Fries, Lia von Blarer, Tamara Romero Ginés, David Kross und Nicholas Ofczarek als Geliebte, Freunde und Familienmitglieder, die dem rätselhaften Genie Kafka in Liebe, Freundschaft und Furcht verbunden sind. Hinzu kommen Gastauftritte von Schauspielern wie Charly Hübner, Lars Eidinger, Robert Palfrader, Katharina Thalbach und vielen mehr. Im Zentrum aber steht der von Joel Basman gespielte Franz Kafka, der sich die Figur Kafka gänzlich anverwandelt hat.

Gemeinsames Projekt aller ARD-Landesrundfunkanstalten mit dem ORF

Die fiktionale Serie über Franz Kafka ist eine gemeinsame Anstrengung aller ARD-Landesrundfunkanstalten im Verbund mit dem ORF. Sie ist laut ARD-Koordinator Jörg Schönenborn eine "für die Zuschauenden in ihrer Machart ebenso moderne wie vielschichtige Serie." Daniel Kehlmann und Regisseur David Schalko haben gemeinsam einen Franz Kafka entworfen, der einleuchtend und prägnant das Bild eines in vieler Hinsicht besonderen Menschen zeichnet.

Joel Basmangelingt es, dem Nimbus Kafka Fleisch und Blut zu verleihen, ohne ihn bis ins Letzte zu erklären. Er bleibt mehrdeutig und eigenartig, mit seinem - historisch belegten - keckernden Lachen, seinen komischen Antworten auf Alltagsfragen, seiner spartanischen Ernährungsweise. Ein hellsichtiger und mitunter zugleich erstaunlich wenig empathischer Beobachter seines Umfelds.

Nach der Erstausstrahlung, die am 26. und 27. März 2024 in Das Erste lief, werden nun am Sonnabend ab 20.15 alle Folgen am Stück ab 20.15 Uhr bis 0.45 Uhr des Sonntags im NDR Fernsehen gesendet.

Salman Rushdie über die Serie: "Beste Dramatisierung des Lebens des großen Kafka"

Die Zuschauenden erleben Franz Kafka in der Serie aus den Augen seiner Wegbegleiter und Gefährtinnen. Allen voran Max Brod, gespielt von David Kross, dem Autor und Freund seit Studientagen, der Franz Kafka nicht nur gefördert, sondern auch sein Werk vor der von Kafka selbst erbetenen Vernichtung gerettet hat.

Nicht minder treffsicher ist Nicholas Ofczarek als Kafkas alles bestimmender Vater, und Kafkas Frauen, verkörpert durch Lia von Blarer, Liv Lisa Fries und Tamara Romera Ginés. Das Ensemble vervollständigen Robert Stadlober, Christian Friedel und Tobias Bamborschke als literarische Freunde. So wird "Kafka" zum großen Jahrestag des Franz Kafka zu einem Fest ambitionierter Erzählkunst, das Literaturbegeisterte hoffentlich genauso in seinen Bann ziehen wird wie Fans des modernen Serienfernsehens.

Das ist die beste Dramatisierung des Lebens des großen Kafka, die man sich vorstellen kann. Ein perfekter Cast, erstaunlich gespielt. Und Kafkas Werke sind mit außergewöhnlicher Könnerschaft in sein Leben eingewoben. Die Serie erweist einem der wahrhaften Giganten der Literatur des 20. Jahrhunderts eine großartige Reverenz. Salman Rushdie über die Serie "Kafka"

Stab/Ensemble der Serie "Kafka" Regie: David Schalko

Drehbuch: Daniel Kehlmann, Co-Autor: David Schalko

Drehbuchberatung: Reiner Stach

Kamera: Martin Gschlacht



Franz Kafka: Joel Basman

Max Brod: David Kross

Hermann Kafka: Nicholas Ofczarek

Ottla Kafka: Maresi Riegner

Felice Bauer: Lia von Blarer

Milena Jesenská: Liv Lisa Fries

Dora Diamant: Tamara Romera Ginés

Felix Weltsch: Robert Stadlober

Oskar Baum: Tobias Bamborschke

Julie Kafka: Marie-Lou Sellem

Jizchak Löwy: Konstantin Frank

Elli Kafka: Mariam Avaliani

Valli Kafka: Naemi Latzer

Franz Werfel: Christian Friedel

Erzähler: Michael Maertens

Elsa Brod: Tamara Stern

Mitzi: Maya Unger

Rowohlt: Charly Hübner

Kurt Wolff: Laurence Rup

Grete Bloch: Marie-Luise Stockinger

Rainer Maria Rilke: Lars Eidinger

Karl Hermann: Jan Bülow

Robert Marschner: Johannes Silberschneider

Robert Musil: Verena Altenberger

Vermieterin Berlin: Katharina Thalbach

