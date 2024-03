Doku "Kafka und ich": Wer war der legendäre Schriftsteller? Stand: 08.03.2024 16:00 Uhr Die ARD/NDR Dokumentation "Kafka und ich" läuft am 24. März um 0.05 Uhr in Das Erste, erzählt Geschichte und Werk des Schriftstellers Franz Kafka durch die Augen eines Hundes. Sie steht bereits ab 20. März vorab in der ARD-Mediathek - parallel zur ARD/NDR Serie "Kafka".

Der Mensch im Dickicht der Bürokratie, die Angst vor Überwachung, das Leben in einer komplexer werdenden Welt: Die Themen Franz Kafkas sind im 21. Jahrhundert noch immer aktuell. Deshalb finden sich so viele Menschen in seinen Texten wieder. Allein auf Facebook hat ein Kafka-Account fast zwei Millionen Follower. Die Dokumentation "Kafka und ich" erzählt Geschichte und Werk des Schriftstellers auf neuartige Weise: durch die Augen eines Hundes gesehen, genauer gesagt Franz Kafkas Hündin, gesprochen von Schauspielerin Anna Thalbach.

Streifzug durch Prag mit der Hündin von Kafka, gesprochen von Katharina Thalbach

100 Jahre nach dem Tod ihres Herrchens und Schöpfers streift die Hündin auf den Spuren Kafkas durch Prag. Sie will verstehen, warum der Schriftsteller heute immer noch gefeiert wird: Wer war Franz Kafka? Warum sind seine Texte so zeitlos? Und was verbindet sie mit dem Leben im 21. Jahrhundert?

Schriftsteller Daniel Kehlmann, Literaturwissenschaftler und Philosoph Rüdiger Safranski sowie Kafka-Fan und Journalist Thilo Mischke erklären, wer der Mensch Kafka war und warum es so lohnend ist, sich immer wieder neu mit ihm zu beschäftigen.

"Kafka und ich" Film von Vera Weber, Benjamin Kahlmeyer

Gesprochen von Anna Thalbach

Redaktion: Marc Brasse, Niels Grevsen

Eine Produktion von DRIVE beta im Auftrag des NDR

für Das Erste / ARD Mediathek

Dieses Thema im Programm: Dokus im Ersten | 24.03.2024 | 00:05 Uhr

