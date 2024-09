Das Unfallermittlungs-Team der Drama-Serie Stand: 07.09.2024 00:00 Uhr Informationen zu den wichtigsten Figuren der sechsteiligen deutsch-finnischen Serie "Sconds - In den Trümmern der Katastrophe", die bei der Aufklärung der Ursache eines Zugunglücks mit Dutzenden Toten mitwirken.

Marita Kaila, 46

Das Leben hat Marita gelehrt, dass selbst die trivialsten Entscheidungen eine Kettenreaktion auslösen können, die zu massiver Zerstörung führt. Sie weiß aber auch, dass ein Leben in Angst keine Lösung ist. Oberflächlich betrachtet, scheint Marita nichts zu fürchten. Sie würde keinen Sicherheitsgurt anlegen, wenn das Piepen sie nicht in den Wahnsinn treiben würde. Die Batterien in ihrem Feuermelder sind schon lange leer. Und wenn jemand Fallschirmspringen vorschlagen würde, wäre Marita die Erste in der Schlange.

Marita hat einen Weg gefunden, sich die Eigenschaft zunutze zu machen, die sie früher für einen Makel hielt: ihre Fähigkeit, Ereignisse in ihrer inneren Realität zu rekonstruieren, die fast so real erscheint wie die echte Welt. Die Arbeit ist das Wichtigste in Maritas Leben. Aber sie fühlt sich oft einsam. Außerhalb der Arbeit hat Marita nichts. Außer Nunnu - ihre verstorbene Schwester.

Als Maritas Kollegin und beste Freundin Jenni von Nunnu erfährt, denkt sie, dass die früheren Ereignisse für Marita abgeschlossen sind und sie Nunnu nur nach dem letzten traumatischen Einsatz noch einmal für eine kurze Zeit heraufbeschworen hatte. Aber für Marita ist Nunnu eine perfekte permanente Begleiterin, denn sie existiert nur in ihrem Kopf, wo ihr nichts Schlimmes passieren kann.

Die Eisenbahnkatastrophe ist für Marita nicht nur beruflich, sondern auch persönlich eine Herausforderung. Als die Beweise auf eine Schuldige hindeuten, ist Marita die Einzige, die dagegenhält. Vielleicht, weil sie begonnen hat, sich mit der mutmaßlichen Schuldigen zu identifizieren, die, genauso wie Marita, psychische Probleme hat? Oder will Marita durch die Unschuldsvermutung beweisen, dass sie trotz einer imaginären Schwester in der Lage ist, in ihrem Job alles zu geben?

Marita beginnt an sich selbst zu zweifeln: Wird sie selbst etwa nach und nach zu der Art Sicherheitsrisiko, die sie aufspüren und eliminieren soll? Und vor allem: Wird sie es jemals wagen, jemanden zu lieben, der real ist?

Jenni Louhipelto, 42

Jenni ist die langjährige Kollegin und beste Freundin von Marita, obwohl die beiden Frauen in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich sind. Jenni sieht überall Gefahren und versucht ständig, sie aus ihrem Familienleben mit ihrer Frau und ihren beiden Kindern zu verbannen - ein hoffnungsloses Unterfangen.

Jenni sieht Maritas sorgloses Verhalten als Flucht vor der Verantwortung, während Marita Jennis Fürsorglichkeit neurotisch findet. Hin und wieder kochen die Gemüter hoch.

Im Laufe der Staffel spitzt sich der Konflikt zwischen Marita und Jenni zu, als Jenni Marita verdächtigt, ihre persönlichen Gefühle in die Ermittlungen einfließen zu lassen. Schadet Jenni ihrer Freundin mehr, als dass sie ihr hilft, indem sie das Geheimnis um deren imaginäre Schwester für sich behält?

Daniel Lind, 29

Der jüngste Sohn einer Pastorin ist der Neuling im Unfallermittlungs-Team. Er wuchs in einer sicheren, geborgenen Umgebung auf, geprägt durch den tiefen christlichen Glauben seiner Eltern.

Als es zum katastrophalen Zugunglück kommt, muss sich Daniel persönlichen Krisen an vielen Fronten stellen: Er wird nicht nur mit der Untersuchung des größten Unfalls in der Geschichte des Landes konfrontiert, sondern auch mit der Sinnlosigkeit der Tragödie, die seinen Glauben herausfordert.

Und dann stößt er überraschend auf jemanden, der genauso verloren ist wie er: die junge Freundin des Zugführers, der bei dem Unfall verletzt wurde. Es dauert nicht lange, bis Daniel den größten Fehler macht, den ein Ermittler begehen kann: Er lässt sich auf eine persönliche Beziehung zu einer Person ein, die in eine Untersuchung verwickelt ist.

Aarne Malmio, 58

Als Direktor der Behörde für Unfalluntersuchung und damit der direkte Vorgesetzte der Ermittler ist Aarne der Erste in der Schusslinie, wenn es um externen Druck zur Aufklärung des Unfalls geht. Seine Integrität wird bei dieser Katastrophe auf die Probe gestellt: Die Verkehrsministerin setzt alle Kräfte frei, um die Ermittlungen schnell zu einem Abschluss zu bringen. Als Aarne sich zu fragen beginnt, ob Marita den Abschlussbericht aus persönlichen Gründen verzögert, ist er versucht, dem Druck nachzugeben.

Eero Mäenpää, 46

Die Ermittler erkennen trotz Maritas Unmut, dass es Finnlands besten Systemanalytiker braucht, um die Software zur Steuerung des Schienenverkehrs zu untersuchen.

Vom Moment des ersten Wiedersehens an, ist klar, dass der herablassende Eero und Marita nicht miteinander auskommen. Eero scheint sich über Maritas starke Emotionen und ihre Fürsorge für Menschen lustig zu machen. Marita ist genervt von Eeros mangelndem Einfühlungsvermögen und seiner verletzenden Direktheit.

Trotzdem ist Eero ein kompetentes Mitglied des Ermittlerteams. Zu ihrer Bestürzung stellt Marita später fest, dass sie sich zu Eero hingezogen fühlt. Ab und zu erhascht sie einen flüchtigen Blick auf einen anderen Eero - intelligent, verständnisvoll, faszinierend.

Weitere Informationen "Seconds - In den Trümmern der Katastrophe" in der ARD Mediathek Unfallermittlerin Kaila und ihr Team müssen in der Serie die Ursache eines Zugunglücks mit Dutzenden Toten in einem Rangierbahnhof aufklären. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | SECONDS – In den Trümmern der Katastrophe | 21.09.2024 | 23:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm Krimis