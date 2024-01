Rote Rosen-Star mit Nebenjob: Katja Frenzel im Porträt Stand: 30.01.2024 14:22 Uhr Katja Frenzel gehört zu den beliebtesten Telenovela-Stars Deutschlands. Nebenbei hilft sie als "Glückscoach" Menschen, das persönliche Glück zu finden.

Geboren in Dessau und aufgewachsen in Schwerin schnuppert Katja Frenzel schon früh Theaterluft. Ihre Mutter Bärbel Röhl steht auf der Bühne des Staatstheaters. Ihr Vater Klaus Frenzel zählt zu den besten Puppenspielern der DDR. Da schien der Weg vorprogrammiert zu sein. Es folgten Rollen bei den ZDF-Serien "Frauenarzt Dr. Markus Merthin" (1994 - 1995), "Küstenwache" (2001-2005) und der RTL-Soap "Unter Uns".

Als Tina Berger-Richter in "Rote Rosen" zu Hause

Seit 2016 spielt sie mit einer Unterbrechung in der Erfolgs-Serie Rote Rosen die ebenso herzliche wie naturverbundene Tina Berger-Richter und wurde schnell zu einem der beliebtesten Charaktere. "Es ist schon eine sehr besondere Arbeit" erzählt die Schauspielerin, "weil man wirklich viele Stunden am Tag damit verbringt. Es ist ja nicht nur so, dass ich zum Drehen ins Studio gehe, sondern ich lerne ja auch die Texte. Ich bereite mich vor. Ich überlege, was durchlebt die Figur gerade." Gerade mit Filmpartner Hakim Michael Meziani verbringt die Mutter von vier Kindern viel Zeit am Set.

"Tatsächlich habe ich mir angewöhnt, eigentlich so eine Welt zu betreten. Innerlich gibt es so eine Schwelle, da gehe ich rüber und dann denke ich als Tina", erzählt die Darstellerin. "Nach so vielen Jahren ist es auch leicht, als Tina zu denken, weil ich sie inzwischen sehr gut kenne. Am Anfang war das ein bisschen schwer, weil wir einfach auch in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit produzieren. Da muss man manchmal sehr schnell sein und genau wissen, wo ist jetzt was."

Weitere Informationen "Rote Rosen": Starkoch Johann Lafer kocht im "Carlas" Schauspielerei ist für den bekannten TV-Koch Neuland. Nun hat der Promi in Lüneburg am "Rote Rosen"-Set gedreht. mehr

Enge Beziehung zum Vater, dem Puppenspieler

Wenn sich Katja Frenzel an ihre Kindheit mit ihrem Vater erinnert, schlagen zwei Herzen in ihrer Brust. Zum einen gab es den Vater, der phantasievoll mit seinem Puppen neue Welten geschaffen hat und dafür viel Beachtung erhielt. Zum anderen erlebte sie einen Vater, der, wenn er Alkohol getrunken hatte, sich veränderte: "Mein Vater wurde dann zum Kleinkind. Das war dann immer so, dass wir ihn betreuen mussten, weil er nicht mehr in der Lage war, uns zu versorgen. Er hatte sich dann in seinem Zimmer eingeschlossen oder geweint, weil er traurig war. Es war so emotional, wahnsinnig anstrengend für uns."

Heute lebt ihr Vater in einem Pflegeheim für an Demenz erkrankte Menschen. "Letzten Endes ist jetzt ein Mensch übrig geblieben, der nur noch im Augenblick existiert. Das war für mich der Punkt zu sagen, gut, dann gehe ich jetzt auch in diesen Augenblick und gebe ihm in diesem Augenblick einfach die Liebe, die ich für ihn habe."

Schon früh mit der Schauspielerei in Berührung gekommen

Die Mutter von Katja Frenzel, Bärbel Röhl, zählt zu den bekanntesten Schauspielerinnen am DDR-Theaterhimmel. So erlebt sie als Tochter die Welt der Bühne als faszinierend: "Die haben ja grandiose Inszenierungen gemacht, zum Beispiel, die Antike-Abende, wo fünf Stücke parallel liefen und man sich aussuchen konnte, in welches Stück man geht - und vor dem Theater stand ein riesiges trojanisches Pferd. Nicht zu vergessen, die Faust-Inszenierung, die legendär war." Trotz dieser Prägung wollte sie keine Schauspielerin werden. Doch es kam anders. Früh wurde sie schwanger und musste sich und ihr Kind durchbringen. Ein Angebot vom Fernsehen machte das möglich. Nach 13 Episoden bei der ZDF-Serie "Frauenarzt Dr. Markus Merthin" war dann vorübergehend erst einmal Schluss - eine Ausbildung zur Schneiderin folgte.

Weitere Informationen Schroth schreibt mit "Faust" Theatergeschichte in Schwerin Der letzte Vorhang fiel fast zehn Jahre nach der Premiere. Für Regisseur Christoph Schroth eine der "aufregendsten Theaterproduktionen" seines Lebens. mehr

Neben der Kamera als Glückscoach unterwegs

Neben ihrer täglichen Arbeit als Schauspielerin hilft sie anderen Menschen als Glückscoach. Da kommt es auch schon mal vor, dass sie trotz Herbststürmen und Dauerregen gut gelaunt im Studio beim offiziellen "Rote Rosen"-Podcast sitzt und positive Vibes verbreitet: "Man muss sich innerlich ein bisschen aufbauen, darum hab ich beschlossen, dass es mir gut geht." Ihr privates Glück hat sie auch in Lüneburg gefunden, wo die 49-Jährige mittlerweile lebt. Bleibt abzuwarten, ob auch das Glück in der ARD Telenovela ungebrochen anhält - ihre Fans würden es sich jedenfalls wünschen.

Weitere Informationen Rote Rosen – der offizielle Podcast „Rote Rosen“ eine der erfolgreichsten Telenovelas in Deutschland. Der neue NDR Podcast zur Serie bietet einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. mehr

Dieses Thema im Programm: DAS! | 29.01.2024 | 18:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Porträt