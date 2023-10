Rote Rosen – der offizielle Podcast Stand: 06.10.2023 05:55 Uhr „Rote Rosen" – eine der erfolgreichsten Telenovelas in Deutschland. Der neue NDR Podcast zur Serie bietet einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Mehr als 3.500 Folgen in 20 Staffeln und 15 Jahren Sendelaufzeit: "Rote Rosen" ist eine der erfolgreichsten Telenovelas in Deutschland. Im neuen NDR Podcast erfahren Sie alles rund um die Serie: Was passiert hinter den Kulissen der erfolgreichen Telenovela „Rote Rosen“? Wo entspannen die Schauspielerinnen und Schauspieler in den Drehpausen? Und vor allem: Wie sind die Stars aus „Rote Rosen“ privat?

Weitere Informationen Abonnieren Sie hier den Podcast „Rote Rosen – der offizielle Podcast“ Hören Sie in der ARD Audiothek alle Folgen des offiziellen Podcasts zur Serie "Rote Rosen". extern

Vom 6. Oktober an fühlt Host Martin Tietjen den Darstellerinnen und Darstellern auf den Zahn, nimmt die Hörerinnen und Hörer exklusiv mit hinter die Kulissen, stellt Berufe der TV-Produktion vor und begleitet den aktuellen Plot vom Seitenstreifen aus. „Ich schleich mich für Sie überall rein und probiere auch einfach alles aus“, verspricht Martin Tietjen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge von "Rote Rosen – offiziellen Podcast".

Gewinnen Sie Requisiten!

Kein Set ohne Requisiten. Die werden oft sogar extra für die Serie produziert. Doch wie im echten Leben so manche Dinge nach einer gewissen Zeit aussortiert werden, werden auch Requisiten irgendwann ersetzt. Einige der ausrangierten Requisiten bringen die Schauspielerinnen und Schauspieler mit in das Podcast-Studio. Und mit etwas Glück sind sie vielleicht schon bald bei Ihnen zuhause. Denn rund um Weihnachten verlosen wir die Requisiten im Rote Rosen Podcast. Wer mitmachen will, kann sich jetzt schon anmelden.

