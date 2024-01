"Rote Rosen": Starkoch Johann Lafer kocht im "Carlas" Stand: 25.01.2024 11:39 Uhr Ein bekanntes Fernsehgesicht ist Johann Lafer allemal. Als Schauspieler vor die Kamera zu treten, ist für den Promi aber Neuland. Nun hat er in Lüneburg am "Rote Rosen"-Set gedreht.

von Marlene Kukral

Mit Applaus begrüßen die Lüneburger Johann Lafer im Restaurant "Carlas". Der Starkoch nimmt an einem Tisch Platz und lädt zur Autogrammstunde ein. Die Szene, die am Set von "Rote Rosen" gedreht wird, ähnelt durchaus dem echten Leben von Johann Lafer. "Ich habe eine einfache Rolle, ich spiele nur mich selbst", sagt Lafer. Doch so einfach ist es dann doch nicht.

49 Minuten dauert eine Folge "Rote Rosen" und genauso viel wird an einem Drehtag auch produziert. Dieses Pensum beeindruckt Johann Lafer. "Das ist hier fast wie in einer Fabrik. Ich habe Angst, dass ich mit meinem Nicht-Können die ganze Produktion aufhalte", sagt Lafer in der Maske. Für ihn ist die Schauspielerei Neuland. Er habe vor 25 Jahren mal bei "Praxis Bülowbogen" mitgespielt, seitdem aber nur als Fernsehkoch vor der Kamera gestanden. "Das aber schon bestimmt 5.000 Mal", erzählt Lafer.

Johann Lafer als geschätzter Schauspielkollege

Doch der Koch macht auch als Schauspieler keine schlechte Figur. "Es ist schön, dass er auch eigene Pointen setzt", erzählt Maurice Pawlewski über das Zusammenspiel. Der Schauspieler macht in seiner Rolle als Marvin Köpcke eine Kochausbildung. Mit Johann Lafer gerät er in der Serie aneinander - am Set verstehen sich die beiden aber sichtlich gut.

Serienküche ist keine Profiküche

Auch Maria Fuchs, die die Serienköchin Carla Saravakos spielt, hat nach zwei Drehtagen viel Lob für Johann Lafer. Dieser bewundert, unter welchen Bedingungen eine Schauspielerin in der Serie kochen muss. In der ganzen Küche habe er keine Teller gefunden. "Und dann muss man alles hier genau anschauen, weil viele Lebensmittel sind nicht echt, sondern Plastik", beobachtet Lafer. "Wir kochen schon auch mit echten Lebensmitteln", entgegnet Maria Fuchs. Allerdings meist nur mit einfachem Gemüse, wie Gurken oder Paprika.

Als die beiden dann nach dem Dreh noch einen schnellen Pausensnack zubereiten, ist für Johann Lafer klar: So könnte er hier kein Sterne-Menü kochen. "Das Olivenöl ist ja ranzig!", bemerkt er mit schallendem Lachen. Kein Wunder, meint Maria Fuchs. Auch das Öl sei Requisite und stehe wohl schon seit fünf Jahren im Regal. Doch zum Glück gibt es auch noch frisches Olivenöl am Set, damit der Snack am Ende auch gelingt.

"Rote Rosen": Folgen mit Lafer werden im Mai ausgestrahlt

Mit Johann Lafer hat ein weiterer Stargast sein Schauspieldebüt bei den "Roten Rosen" gegeben. Die Folgen mit ihm werden voraussichtlich Mitte Mai im Ersten zu sehen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 26.01.2024 | 16:00 Uhr